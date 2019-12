THE GURU3D nous propose le test de la : GALAX GeForce RTX 2070 Super HOF 10th Anniversary Edition.



Le nom est si long que nous devons le raccourcir ici et là, mais nous passons en revue la GALAX GeForce RTX 2070 Super HOF (Hall of Fame) 10th Anniversary White Edition. Le produit est grand, impressionnant, massif et tout blanc, y compris le PCB. Il a un écran LCD externe inclus et l'apparence pure pour vous faire sourire. Ce RTX 2070 est basé sur la nouvelle série Super, comme en super-charge sur la base d'une puce Turing TU104.



Félicitations à Galax, alors que la marque fête son 10e anniversaire de la marque GALAX. Bien sûr, ils existent depuis plus longtemps, mais une nouvelle marque était nécessaire pour ne rencontrer aucun problème avec Samsung et leur marque Galaxy. Pour commémorer, ils ont publié une édition anniversaire de l'édition 2070 du Super Hall of Fame. Il est alimenté par une solution de refroidissement à trois ventilateurs, il devrait rester bien refroidi.



Mais il a également des zones LED configurables avec une pléthore d'options d'animation. Une fois allumée, cette carte graphique sera vraiment sympa. Ce fut une année étrange pour NVIDIA lorsque les GeForce RTX 2060, 2070 2080 et 2080 Ti sont devenues disponibles. Les gens étaient très intéressés et se préparaient au DLSS (Tensor) et à la possibilité de jouer à Battlefield V de cette manière hybride Raytraced. NVIDIA a lancé des viraux Internet massifs pour obtenir une couverture médiatique.



Mais ensuite, tout cela a explosé en face lorsque les utilisateurs finaux ont détourné le regard lorsqu'ils ont découvert le niveau de prix très élevé. Il n'y a pas d'audience plus critique qu'un PC Gamer, et quand ils doivent payer une grosse somme d'argent pour des différences visuelles qui sont souvent difficiles à repérer et coûtent beaucoup de FPS, vous pariez que cela peut (et a fait) se retourner contre. Néanmoins, NVIDIA a choisi une direction qui, à mon avis, était la bonne voie à suivre, et quelque chose qu'ils ne peuvent pas reculer.



Alors, que faire en attendant pour satisfaire le joueur PC soucieux de son budget? Eh bien, avec l'aide de la RT et des GTX 1650, 1660 et 1660 Ti sans NVIDIA, NVIDIA a de nouveau attiré le nez de nombreux joueurs dans la bonne direction. Cependant, les cartes graphiques anno 2019 sont devenues très coûteuses, ce fait à lui seul et à lui seul met de plus en plus en danger l'industrie liée au GPU, ce qui explique pourquoi payer 500 à 1000 dollars pour juste une carte graphique alors que vous pouvez acheter une console complète pour moins cher ? C'est l'essence fondamentale et rudimentaire du problème fondamental que NVIDIA et AMD luttent actuellement.



Néanmoins, il y a quelques semaines, NVIDIA a commencé à taquiner une nouvelle série Super, que nous aimons toujours appeler un produit suralimenté. Avec la série Radeon RX 5700 basée sur NAVI d'AMD qui sortira bientôt du placard, NVIDIA a pensé qu'il était assez important de sortir une nouvelle série au milieu des vacances, l'été. Aujourd'hui voit la sortie de deux cartes sur trois ; c'est vrai, il y aura aussi une GeForce RTX 2080 Super, mais pas une 2080 Ti Super.



Il existe des différences subtiles dans un nombre accru de shaders ainsi que dans l'utilisation de la mémoire graphique GDDR6. Les nouvelles cartes "Super GeForce RTX 2060" sont un "Turing Refresh" avec des horloges GPU plus élevées, 256 processeurs plus shader et 8 Go de mémoire GDDR6.







Le nouveau modèle Super 2070 remanié offre un cran de plus. Cette carte graphique possède 2560 processeurs shader activés pour la version Super (cette valeur était de 2304 sur le RTX 2070). Il a une horloge boost 1770 MHz pour la version du fondateur. Cette carte est également équipée d'une mémoire GDDR6 14 Gbit/s, dont 8 Go. Vous aurez remarqué que les deux cartes utilisent le même GPU, elles sont simplement configurées différemment.



Le silicium TU104 utilisé offre plus de 13 milliards de transistors. NVIDIA utilise le même refroidisseur, mais avec un super logo dessus. Les deux cartes fondatrices offrent un port HDMI et plusieurs sorties DisplayPort, un connecteur DVI est inclus pour le modèle 2060 uniquement. Vous verrez également le connecteur Virtual Link (USB) sur les 2070 et 2080 Super. Ce produit (édition fondateurs) sera au prix de 499 USD.



GALAX GeForce RTX 2070 Super HOF (Hall of Fame) Édition 10e anniversaire



Les cartes graphiques de la série 2070 SUPER sont basées sur l'architecture Turing, offrant ce moteur d'ombrage fondamental associé aux cœurs RT et Tensor. Notre carte testée est équipée de 8 Go de mémoire GDDR6 exécutant un bus de 256 bits. GALAX propose plusieurs références avec différentes options de refroidissement et horloges Boost, c'est l'édition la plus premium qu'elles ont à offrir.



Tout blanc, y compris le PCB, un refroidisseur personnalisé à trois ventilateurs (90 mm), un écran LCD externe pour la surveillance, des câbles de connecteur d'alimentation PCIe Graphics blancs ajoutés et même un support pour carte graphique Cooler Master.



La carte conserve son design HOF blanc et argent que nous connaissons de GALAX, le ventilateur central contient une chronologie qui semble s'allumer lorsque votre système est allumé. La carte est livrée avec deux en-têtes d'alimentation PEG (PCI Express Graphics) (8 broches).









Il y a plus. Vous obtiendrez également une bosse sur la fréquence de boost, 1905 MHz et 15,5 Gbps sur cette mémoire graphique! La carte offre un port HDMI et trois DisplayPorts. Il n'y a pas de connecteur DVI et/ou Virtual link (USB). Ce produit doté du processeur graphique Turing maintient ce processeur graphique à environ 65 degrés C selon la charge de jeu tout en restant pratiquement silencieux.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D