THE GURU3D nous propose le test du : CORSAIR Hydro X Series XR7 360 mm.



CORSAIR est rapidement devenu une présence établie sur le marché du watercooling PC DIY avec une gamme complète de produits comprenant des blocs CPU, des blocs GPU, des pompes/réservoirs et même de nouveaux ventilateurs lancés au cours des derniers mois. Notre article complet sur une version complète de la série Hydro X est en cours d'élaboration, mais je voulais conclure les critiques de produits individuels avec les composants souvent négligés - les radiateurs dissipant la chaleur eux-mêmes.



Comme pour le liquide de refroidissement et les raccords, CORSAIR a décidé de travailler avec des leaders établis du marché plutôt que de dépenser énormément d'argent sur leur propre ligne de radiateurs à partir de zéro, c'est ainsi que nous arrivons aux radiateurs Hydro X Series XR7 et XR5 qui sont un résultat d'un partenariat avec Hardware Labs. Merci encore à CORSAIR d'avoir envoyé des échantillons de revues.







Cette revue concerne les radiateurs Hydro X Series XR7, et la version 360 mm en particulier, je l'appellerai CORSAIR Hydro XR7 360 pour ma facilité et la vôtre. Cette série est disponible en versions 240/360/480 mm et utilise le Hardware Labs Black Ice Nemesis LX (version OEM du GTX) comme base avec des modifications apportées en fonction de ce que CORSAIR pense être attrayant pour leur clientèle.



Cet article est destiné à être lu parallèlement à notre examen de la série Hydro X XR5 360, qui est un radiateur plus mince construit sur le Black Ice Nemesis LS. Les deux partagent beaucoup d'ADN, mais sont destinés à différents cas d'utilisation. L'Hydro XR7 a une épaisseur de ~ 54 mm, ce qui correspond à la classe d'épaisseur du radiateur de 45 à 60 mm et a besoin de boîtiers conçus avec un refroidissement par eau personnalisé. Cela servirait également de test du Black Ice Nemesis LX 360 sur TechPowerUp, vous obtenez donc deux fois la portion de votre argent ici.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP