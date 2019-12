AMD aurait pu remplacer les processeurs 14 nm Ryzen 5 1600 par des processeurs 12 nm 2600.



Au cours des derniers jours, des bavardages étranges ont frappé le Web, AMD expédierait des processeurs Ryzen 1600 de 14 nm, mais pas sur la base de l'architecture Zen + à 12 nm. Ils ont le même IPC que le 2600 mais des vitesses d'horloge légèrement plus élevées, bien que le comportement de boost soit toujours un peu meilleur qu'avec le 1600 d'origine.



Le Zen + 12 nm meurt pour sembler correspondre aux fréquences Ryzen 5 1600 de 3,2/3,6 GHz, contre 3,4/3,9 GHz spécifié pour Ryzen 5 2600 - et comme les améliorations des performances par rapport au "vrai" Ryzen 5 1600 basé sur Zen 14 nm sont marginales, elles ne voulait probablement pas dérouter les clients en créant une autre désignation de modèle, car ils ont déjà un Ryzen 5 2600E OEM uniquement évalué à 3,1/4,0 GHz.







Sur Reddit, il est rapporté que ce sont les variantes 'AF', marquées à 12 nm. Mais il n'est pas clair s'ils sont réellement cuits sur le nouveau processus de production, ou s'il s'agit d'un rapport incorrect en raison, par exemple, d'une nouvelle étape.



Dans Cinebench R20, la version AF testée du Ryzen 5 1600 marque environ 400 points de plus que les processeurs originaux de 2017. Avec ce score, la puce vient à peu près à côté de son «successeur», le Ryzen 5 2600, qui a été officiellement cuit à 12nm. Cependant, la puce testée par l'utilisateur de Reddit ne s'est pas bien ajustée.



Les nouveaux modèles peuvent être identifiés par le numéro de série qui est YD1600BBM6IAF par rapport à YD1600BBM6IAE de la variante précédente.



THE GURU3D