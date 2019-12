SK hynix présentera des SSD NVMe PCIe grand public au CES 2020.



SK hynix Inc., un fabricant mondial de semi-conducteurs basé en Corée, présentera sa nouvelle offre de disques SSD PCIe NVMe "Gold P31" et "Platinum P31" au Consumer Electronics Show (CES) 2020, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas, Nevada. Les disques sont construits avec le flash NAND 4D 128 couches de SK hynix, seulement six mois après que la société a annoncé la production en série de la première et la plus haute pile verticale au monde pour flash NAND, démontrant l'avantage technologique du fabricant de puces.







En tant que fabricant leader de puces mémoire, SK hynix construit et fournit ses propres dispositifs flash DRAM et NAND, ainsi que des contrôleurs SSD conçus et développés en interne. La société a fait ses preuves en tant que fournisseur majeur pour les OEM mondiaux, y compris les fabricants de PC de premier plan, qui font confiance et ont acheté les SSD de SK hynix depuis près d'une décennie maintenant. Dans une prochaine étape, SK hynix se développe désormais sur le marché grand public avec ses nouveaux disques.



"Les nouveaux SSD de SK hynix ont été conçus comme des solutions de premier ordre pour les utilisateurs à la recherche de performances avancées pour exécuter des outils multimédias et les jeux PC les plus exigeants", a déclaré le porte-parole de la société. "Nous sommes ravis de présenter les SSD Gold S31 SATA, Gold P31 PCIe et Platinum P31 PCIe de SK hynix pour la première fois au CES, à un moment où la marque continue d'étendre sa présence aux États-Unis.



" Avant ce nouvel ajout, SK hynix a lancé la série «SuperCore» de SSD grand public à partir de Gold S31, le SSD SATA III de 2,5 pouces offrant la vitesse et la fiabilité les plus performantes du marché, disponible sur Amazon aux États-Unis.



TECHPOWERUP