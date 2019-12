MSI dévoile le moniteur Optix MAG272QR 27 pouces Fast 1440p.



MSI a dévoilé aujourd'hui l'Optix MAG272QR, un moniteur de jeu rapide de 27 pouces. Inséré dans la famille Arsenal Gaming de l'entreprise, le MAG272QR dispose d'un panneau VA avec une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GTG), un support AMD FreeSync et une couverture DCI-P3 de 95,6% .



Les autres spécifications clés du panneau incluent 10 couleurs par seconde (1,07 milliard de couleurs), des angles de vision de 178 °/178 °, une luminosité maximale de 300 cd/m² et un rapport de contraste méga dynamique, en plus d'un contraste statique de 3000: 1.











L'Optix MAG272QR dispose d'un support qui vous permet de régler la hauteur, la rotation de 90 ° en mode portrait, le pivotement de ± 75 ° et l'inclinaison de 5-20 °. Derrière le moniteur se trouvent des embellissements LED RGB que vous contrôlez avec l'application MSI Mystic Light RGB, et que vous pouvez également configurer comme lumière d'ambiance.



Les entrées d'affichage incluent USB-C (relais DisplayPort TMDS), DisplayPort standard 1.2a et deux entrées HDMI 2.0b; qui prennent tous en charge la résolution 1440p complète du moniteur. L'utilisation de HDMI 2.0b limite le taux de rafraîchissement à 144 Hz.



Disponible dès maintenant, l'Optix MAG272QR est au prix de 350 Dollars.



