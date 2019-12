BIOSTAR lance la carte mère SoC A10N-8800E V6.1 avec dissipateur thermique amélioré.



BIOSTAR lance la carte mère SoC mini-ITX A10N-8800E V6.1 avec un dissipateur thermique amélioré pour une gestion thermique améliorée et une stabilité des performances améliorée. Le BIOSTAR A10N-8800E est équipé d'un processeur quadricœur AMD FX-8800P avec carte graphique Radeon R7. Le dissipateur thermique plus grand offre une gestion thermique plus efficace permettant des performances supérieures de l'APU, en maintenant des températures inférieures à 70 ° C. Le BIOSTAR A10N-8800E est idéal pour les PC et HTPC à faible encombrement pour le bureau, la maison et les jeux légers.



Cette carte mère SoC basée sur AMD Carrizo est peut-être d'ancienne génération, mais elle contient un ensemble impressionnant de fonctionnalités, prenant en charge jusqu'à DDR4-2133 MHz jusqu'à 32 Go de capacité. Il est également livré avec un emplacement M.2 16 Gbps pour les disques SSD M.2, des ports USB 3.1 Gen1 Type-A pour des vitesses de transfert rapides et un port HDMI intégré qui prend en charge jusqu'à une résolution 4K. Le BIOSTAR A10N-8800E avec son CPU et son GPU intégrés offre une solution de construction de PC rapide et facile avec une compatibilité garantie.











Voici les principales caractéristiques :



- Processeur AMD FX-8800P,

- Prend en charge 2 modules DIMM de DDR4 2133 MHz (OC) jusqu'à 32 Go de capacité maximale,

- Prend en charge les graphiques AMD Radeon R7,

- Prend en charge le connecteur M.2 Key M 16 Gb/s,

- Prend en charge le port USB 3.1 Gen1,

- Prise en charge d'une résolution jusqu'à 4K via HDMI,

- Protection contre les surtensions Super LAN.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



