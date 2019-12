Des informations concernant les processeurs Comet Lake-S d'Intel.



Intel Comet Lake S



La série de postes de travail 2020 sera la quatrième incarnation d'Intel de la microarchitecture Skylake (après Kaby, Coffee / Refresh / et Whisky). Cela signifie que la prochaine série de 10e génération de Core comportera toujours une technologie de traitement de 14 nm, mais raffinée et optimisée pour les fréquences plus élevées.



En parlant de fréquences, nous ne connaissons toujours pas la fréquence la plus élevée du processeur Core i9-10900K. En fait, nous ne savons pas du tout si Intel prévoit une version K du tout. Actuellement, nous savons seulement que la version non-K augmentera jusqu'à 5,1 GHz, ce qui est déjà impressionnant pour un processeur 10 Core 65W.



Intel pourrait également faire revivre les séries F, KF, K ou KS, selon ce qu'ils jugent le mieux pour rivaliser avec la gamme Ryzen 3000 d'AMD.







Avec Comet Lake S, Intel présente de nouvelles cartes mères de la série 400 équipées d'un socket LGA1200. C'est là que nous disons au revoir au LGA1151, mais la rumeur veut que les solutions de refroidissement LGA1151 existantes soient toujours compatibles avec les processeurs à venir. Notez cependant que le processeur 10900 (?) Est probablement une solution de 95 W +, donc tous les refroidisseurs ne fonctionnent pas.



La longévité de la plateforme était l'une des promesses clés d'AMD lors du lancement de Ryzen. Intel se concentre toujours sur une cadence de 2 ans pour leurs cartes mères. Il est très probable que les cartes compatibles avec Comet Lake prendront également en charge les processeurs Rocket Lake (attendus fin 2020/début 2021).



Le graphique suivant a été généré avec plusieurs sources et rumeurs (toutes répertoriées à la fin de cet article). Cela dit, il peut contenir des erreurs ou des rumeurs qui se révéleront incorrectes.







Spécifications Intel 10e génération Core CML-S



Les graphiques suivants ont été partagés par Wccftech. Cette présentation se concentre sur les séries de stations de travail, ce qui signifie qu'elles n'incluent pas les séries K/S/F (qui sont purement axées sur les jeux). C'est là que les plus gros détails ont été révélés.







Intel Core i5-10600, i5-10400 and i3-10300



La liste des processeurs CML inclus ci-dessus comprend également les références SKU des séries 10600 et 10300 (repérées respectivement par _rogame et APISAK). Les deux processeurs sont des variantes non K avec une horloge boost de 4,2 à 4,5 GHz. Il est prévu que la série 10600 sera toutes des SKU à 6 cœurs. On ne sait pas si tous les processeurs intègreront Hyper-Threading, mais il ne semble pas y avoir de raison pour qu'ils ne le fassent pas - même le 10300.



Si vous voyez l'histoire, HKEPC mentionne également la série Core i5-10400 avec des horloges détaillées. Ce processeur est également censé être un 6 cœurs.











Intel LGA1200 Socket



Connue en interne sous le nom de socket H5, la LGA1200 est le cœur des prochaines cartes mères de la série 400. Le nouveau socket a plus de broches et ne sera pas compatible avec les processeurs LGA1151 existants.











Intel Comet Lake-S jusqu'à 125W de TDP



Il s'agit d'une fuite d'un mois de momomo, révélant que la série RKL (Rocket Lake) n'aurait que huit cœurs (même si CML est 10C) et que les deux plates-formes atteindront 125W.







