THE GURU3D nous propose le test de la : ASRock TRX40 Creator.



Là où toutes les autres cartes mères TRX40 avec les options luxueuses se vendent à 800/1000 Dollars, ASRock sort son TRX40 Creator, et le prix est de 449 Dollars. Beaucoup d'argent, mais en termes de fonctionnalités, vous recevez toujours AX WIFI et Ethernet 10 Gbps. Ça vaut le coup ? Eh bien, vérifions cela.



L'année est 2019, et cela devient déjà un peu commun, je veux dire des processeurs avec 24 à même 32 cœurs de processeur. AMD a lancé sa 3ème génération de processeurs Threadripper basés sur l'architecture ZEN2 accompagnée de la conception du chipset TRX40 désormais familier.



Et là où ces processeurs méga-core n'ont vraiment aucun sens pour votre passionné de PC, ceux-ci peuvent être des produits très convaincants pour les développeurs, les créateurs de contenu et les éditeurs vidéo. AMD a révisé la conception du chipset Threadripper et de la carte mère, PCIe Gen 4.0 partout et partout et de nouvelles configurations de mémoire font de la discussion UMA/NUMA une chose du passé, diable, vous pouvez même jouer sur ces procs comme s'il s'agissait d'un processeur Ryzen 3000. Basé sur des matrices ZEN2 de 7 nm et le nom de code de Castle Peak, ce processeur 3970X à 32 cœurs avec ses 64 threads stupéfiants est tout simplement sans précédent dans cette classe de bureau.



Comme vous pouvez en juger par cette critique, la compatibilité directe avec le X399 n'est malheureusement pas une option pour le nouveau chipset TRX40 qui sera complété sur de nombreuses cartes mères de toutes les grandes marques. Les processeurs Threadripper 3000 sont différents de leurs prédécesseurs, principalement pour des raisons telles que PCI-Express 4.0 et la pérennité de la plate-forme pour les générations à venir - forçant AMD à introduire une nouvelle plate-forme de carte mère et un nouveau chipset. Le nouveau Socket sTRX4/TRX40 est identique au Socket TR4 des deux premiers générations de Threadrippers, mais n'est pas compatible ; les solutions de refroidissement pour les processeurs Threadripper existants conviennent cependant à ces nouveaux modèles.



Creator ASRock TRX40



Asrock’s est connue par le fait qu’elle peut offrir ses produits à un prix plus compétitif. Et sans doute, le TRX40 n'est peut-être pas le plus beau design du marché. Cependant, détient toutes les fonctionnalités que vous désirez et en ce sens peut être comparé avec les cartes mères deux fois le prix du TRX40 Creator. Le design est un peu plus sobre, pour un usage professionnel, même si, oui, il a moins de flair visuel. Là où toutes les cartes offrent 16 phases, celle-ci a une conception à 8 phases de puissance, 90A Dr. MOS et des selfs de puissance. Cependant, parlons des spécifications, vous obtiendrez le quatrième emplacement PCI Express x16 (pourrait être pratique avec les configurations GPGPU). Il dispose de huit ports SATA3, de trois emplacements pour M.2 et comprend un connecteur USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gbps), une carte réseau Aquantia 10 Gbps et une puce LAN Realtek 2.5Gbps, plus un module Intel AX Wi-Fi 6. Il y a aussi un ventilateur de refroidissement actif vertical sur les VRM.











