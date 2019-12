ADATA étend ses offres de produits aux moniteurs, ordinateurs portables et PC de jeu.



ADATA est une entreprise qui ne vend actuellement que des solutions de mémoire comme les SSD et les DRAM, cependant, la société veut maintenant essayer quelque chose de différent en 2020. Pour commencer, ADATA veut lancer plus de produits qui feront partie de sa gamme Xtreme Performance Gear appelée XPG sous peu.



XPG commencera à proposer de nouveaux produits tels que des moniteurs, des ordinateurs portables, des PC de jeu et des étuis pour PC dans le but de conquérir de nouvelles parts de marché et d'essayer de s'imposer comme une marque forte de produits de jeux sur PC. La nouvelle gamme sera dévoilée avec plus de détails au CES 2020, cependant, nous avons des informations sur ce qu'elle contient.







Pour commencer, XPG commencera avec un ordinateur portable appelé Xenia 15, un ordinateur portable de jeu de 15,6 pouces avec écran IPS 1080p et processeur Intel Core i9 de 9e génération. Ensuite, un PC de jeu appelé XPG Gaia - un mini PC de 5 litres avec un emplacement PCIe pour une carte graphique pouvant atteindre 8 pouces de long.



De plus, XPG présentera un nouveau moniteur appelé Photon équipé d'un panneau de 27 pouces doté de la technologie Vivid Color Eye-Safe Display de PixelDisplay, qui est essentiellement une technique pour bloquer la lumière bleue. Il y aura également un nouveau boîtier appelé XPG Volta, un boîtier cylindrique fabriqué à partir de matériaux haut de gamme tels que le verre trempé et le métal.



Il est censé s'adapter à la carte mère E-ATX et avoir beaucoup d'espace pour les configurations de refroidissement par eau. Enfin et surtout, XPG aura deux concepts de modules de mémoire RGB DDR4, les deux ayant des vitesses allant jusqu'à 4800 MHz et une capacité allant jusqu'à 32 Go par DIMM.



TECHPOWERUP