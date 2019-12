DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le GAMMAXX GTE V2 White.



Pour vous aider avec vos constructions sur le thème de la neige sur un budget, Deepcool a déployé une variante [principalement] blanche de son refroidisseur de processeur de type tour GAMMAXX GTE V2. Le GTE V2 White est doté d'une plaque supérieure blanc argenté qui recouvre le dissipateur thermique à ailettes en aluminium; capuchons blancs pour les caloducs, cadre de ventilateur et turbine, et éclairage LED blanc pour le ventilateur. Les ailettes en aluminium conservent leur finition chromée typique.



















Le GAMMAXX GTE V2 est équipé d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium de type tour vers lequel la chaleur est acheminée par quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le CPU à la base. Le ventilateur de 120 mm inclus prend en entrée PWM à 4 broches, tourne entre 500 et 1650 tr/min, poussant jusqu'à 64,5 CFM d'air, avec une sortie de bruit maximale de 27,8 dBA. Le ventilateur dispose d'un palier hydraulique. Mesurant 129 mm x 77 mm x 157,5 mm (LxPxH), ventilateur compris, le refroidisseur pèse 650 g. Parmi les types de socket de CPU pris en charge, on trouve AM4 et LGA115x.



Le prix devrait tourner au alentour de : 30 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP