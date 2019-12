AMD RX 5600 XT prêt à offrir des performances similaires à celles de la Vega 56 !



La prochaine RX 5600 XT d'AMD entraînera une augmentation de puissance bien nécessaire par rapport à la série de base actuelle RX 5500, se glissant facilement entre elle et le RX 5700 et RX 5700 XT haute performance grand public. De nouveaux points de repère repérés par Videocardz placent la prochaine carte graphique d'AMD (qui pourrait comporter une VRAM de 6 Go avec des capacités plus élevées susceptibles d'être également proposées) quelque 35% devant le RX 5500, ainsi que le niveau de performance global du RX Vega 56 d'AMD Cette carte AMD a fait ses débuts à 399 $ et a maintenant des performances de 8% à 15% supérieures à l'actuelle GTX 1660 SUPER de NVIDIA, exactement là où AMD voudrait que les performances du RX 5600 XT atterrissent.



















D'autres détails sont fournis gracieusement par une autre publication, où Igor Wallosseck au Igor's Lab dit qu'AMD pourrait envisager de récolter les matrices Navi 10 qui alimentent les RX 5700 XT et RX 5700 de la société en désactivant l'un des quatre moteurs de calcul asynchrones (ACE).



Ces quatre ACE se trouvent deux chacun sur l'un des moteurs Shader (SE) de Navi et désactivent un ACE et du matériel subordonné parmi les 40 unités RDNA, les 2 560 processeurs de flux (SP), les 160 unités de mappage de texture (TMU) et le rendu 64 de Navi 10. les unités de sortie (ROP) constitueraient un RX 5600 XT avec 30 UC RDNA, 1 920 SP, 120 TMU, 48 ROP et 3 Mo de cache L2 attendus. AMD pourrait chercher à positionner l'AMD RX 5600 XT dans la fourchette de prix de 249 Dollars, car la RX 5500 XT de niveau supérieur a tendance à aller pour 200 Dollars.



VIDEOCARDZ