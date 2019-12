INTEL nous propose les nouveaux pilotes HD graphique en version : DCH 26.20.100.7584.



Téléchargez la dernière version des graphiques intégrés Intel HD pour leurs processeurs graphiques intégrés. Ce téléchargement installe le pilote graphique Intel pour les 6e, 7e, 8e et 9e générations, Apollo Lake, Gemini Lake, Amber Lake et Whiskey Lake.



Le pilote Intel HD Graphics est la dernière version du pilote pour les pilotes Intel HD Graphics exécutant Windows. Les pilotes prennent en charge les graphiques HD sur Intel Core i3, Core i5, Core i7, divers processeurs Pentium et Celeron. Il s'agit du pilote recommandé pour la version à accès anticipé du tout nouveau Intel Graphics Command Center. S'il n'est pas déjà installé, ce pilote ajoutera Intel Graphics Command Center au système.



Versions de système d'exploitation prises en charge



- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour Fall Creators (1709) (RS3),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour d'avril 2018 (1803) (RS4),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour d'octobre 2018 (1809) (RS5),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour de mai 2019 (1903) (19H1),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour de novembre 2019 (1909) (19H2).



Le fait de ne pas lire ce qui suit peut entraîner une instabilité du système



Ces nouveaux pilotes étiquetés comme pilotes graphiques Windows DCH ne sont pas rétrocompatibles avec nos pilotes graphiques précédents, nous appelons maintenant Legacy. Cela signifie que si vous souhaitez revenir ultérieurement à un pilote hérité, vous devrez désinstaller le pilote via les applications et fonctionnalités Windows et redémarrer le système avant d'installer un pilote hérité. Ne pas le faire peut entraîner une instabilité système mineure à majeure.



N'UTILISEZ PAS la méthode INF/Have-Disk pour installer ou désinstaller ce pilote car il contourne le programme d'installation Intel conçu pour installer ces nouveaux pilotes, ce qui peut entraîner une instabilité système mineure à majeure. Pour cette raison, nous ne fournissons pas le fichier ZIP pour les prochaines versions de pilotes pendant la transition des utilisateurs vers cette nouvelle plate-forme de pilotes Microsoft.



Modifier les informations :



DRAGON QUEST BUILDERS 2 * et Hades * Steam Early Access vérifiés jouables sur Intel UHD Graphics ou supérieur et Terminator: Resistance *, Kingdom Under Fire 2 * et Shenmue III * avec graphiques Intel Iris Plus ou supérieur.



