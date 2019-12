G.SKILL annonce de nouveaux kits de modules DDR4 32 Go à très faible latence.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de mémoire de performance extrême et de périphériques de jeu, est heureux d'annoncer un tout nouveau kit de mémoire DDR4-3200 CL14-18-18-38 haute capacité à faible latence spécification basée sur des modules de 32 Go sur les séries Trident Z RGB, Trident Z Royal et Trident Z Neo.



Disponibles en capacités de kit de 256 Go (32 Go x 8), 128 Go (32 Go x 4) et 64 Go (32 Go x 2) pour les plates-formes à quatre canaux et à double canal, ces nouvelles spécifications de mémoire DDR4 sont construites avec les derniers composants 16 Go haute densité et fournissent les mélange parfait de performances extrêmes et d'une capacité de mémoire élevée.











La DDR4-3200 CL14 a toujours été le meilleur endroit pour les performances depuis les premiers jours de la mémoire DDR4, et G.SKILL apporte désormais la légendaire efficacité haute performance aux derniers modules DDR4 haute capacité de 32 Go. Conçue pour les dernières plates-formes HEDT avec prise en charge quatre canaux, la spécification DDR4-3200 CL14-18-18-38 avec une capacité de 256 Go (32 Go x 8) de mémoire peut être vue validée dans les captures d'écran ci-dessous avec le nouveau processeur Intel Core i9-10900X sur la carte mère ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE et le processeur Intel Core i9-10940X sur la carte mère MSI Creator X299.











Repousser les limites de latence des plateformes AMD



Optimisé pour extraire chaque bit de performances de mémoire de la dernière plate-forme AMD Ryzen Threadripper de 3e génération, G.SKILL apporte également la spécification 256 Go (32 Go x 8) DDR4-3200 CL14-18-18-38 256 Go (32 Go x 8) à faible latence à la compatibilité AMD Série Trident Z Neo. Dans la capture d'écran suivante, ce kit très efficace est validé avec le dernier processeur AMD Ryzen Threadripper 3960X sur la carte mère ASUS ROG ZENITH II EXTREME.



Sous la série Trident Z Neo, cette nouvelle spécification de mémoire DDR4 sera également introduite sur la plate-forme AMD X570 dans des capacités de kit de 128 Go (32 Gox4) et 64 Go (32 Gox2). Dans la capture d'écran ci-dessous, le kit de mémoire DDR4-3200 CL14-18-18-38 de 128 Go (32 Go x 4) est validé avec le processeur AMD Ryzen 5 3600 et la carte mère ASUS PRIME X570-P.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP