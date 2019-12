Comment flasher une carte AMD pour la rendre plus puissante, ou encore quels logiciels utiliser pour les moins téméraires ? Rendre une carte graphique un peu plus puissante que ce qu'elle est normalement, tel est le sujet d'aujourd'hui. Il existe plusieurs méthodes logicielles, comme certains softs bien utiles, mais également certains bios pouvant pousser les fréquences GPU et mémoire plus hautes que celles de la carte de base.

Nous allons découvrir aujourd'hui comment flasher un bios de carte AMD, et surtout comment choisir le bon pour éviter de commettre l'irréparable !

D'autres solutions, pour les moins téméraires, seront également expliquées, et ce sera alors de manière logicielle que vous pourrez augmenter la puissance de votre carte.

Enfin quelques aspects comme le refroidissement, ou les limites, seront également abordés !

