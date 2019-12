Récap sorties cinéma de la semaine du 25 décembre 2019.



Les incognitos



Réalisé par : Nick Bruno, Troy Quane.



Avec : Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta.



Genre : Animation, Comédie, Action.



Durée : 1H40.



Résumé : Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Walter possède un génie créatif lui permettant d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Rendez-vous chez les Malawas



Réalisé par : James Huth.



Avec : Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia.



Genre : Comédie.



Résumé : Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Charlie’s Angels



Réalisé par : Elizabeth Banks.



Avec : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska.



Genre : Action, Comédie.



Durée : 1H59.



Résumé : Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



