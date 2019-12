THE GURU3D nous propose le test du : Cardea Zero Z440 PCIe 4.0 NVMe SSD.



Nous examinons le SSD TeamGroup Cardea Zero Z440 PCIe Gen 4.0. Il atteint les taux de transfert les plus rapides que nous ayons vus jusqu'à présent à 5 Go/s. Bien sûr, c'est un SSD que vous pouvez installer dans n'importe quel PC compatible PCIe 3.0, cependant, si vous le placez dans un PC basé sur Ryzen 3000 / X570, un peu de magie se produit lorsque vous utilisez des nombres de 4000 Mo/s et plus, grâce au nouveau Interface PCIe 4.0 et un peu de TLC de Phison, enfin Toshiba à proprement parler.



Au cours des derniers mois, vous aurez vu quelques annonces liées à PCIe Gen 4.0. Bien sûr, les chiffres éblouissants des SSD à cette vitesse impressionnent. Teamgroup a sorti le Cardea Zero Z440 à environ 27 cents par Go et vous pouvez l'acheter dans un modèle de 1 To et 2 To, les unités Z440 seront disponibles à 269 € et 479 € respectivement.



Les prix en USD semblent cependant bien meilleurs, 189 $ et 379,99 $ respectivement pour les modèles 1 To et 2 To. Les spécifications sont excellentes, les chiffres sont éblouissants, mais cette unité livrera-t-elle ce qu'elle prétend? Car remplir le bus avec 4 peut-être même 5 Go/s, est un défi difficile. Le SSD est livré dans un package M.2. En utilisant l'interface des voies PCIe, il est tellement plus performant qu'il peut gérer beaucoup plus de bande passante en utilisant les voies PCI-Express Gen 4.0. En tant que telles, les solutions M.2 sont destinées aux cartes mères haut de gamme et de classe amateur et aux ordinateurs portables positionnés de manière similaire.



- Lecture séquentielle maximale - jusqu'à 5000 Mbps,

- Écriture séquentielle maximale - jusqu'à 4400 Mbps,

- Lecture aléatoire 4Ko - Jusqu'à 750K IOPS (QD32),

- Écriture aléatoire de 4 Ko - Jusqu'à 750 K IOPS (QD32),

- Endurance 1 To/> 1 800 To 2 To/> 3 600 To,

- Garantie 5 ans.



Alors que la stabilité et la sécurité de vos données sont devenues une priorité numéro un pour les fabricants, la technologie continue d'avancer aussi vite qu'elle le fait, les performances qu'un bon SSD offre de nos jours sont tout simplement à couper le souffle. Vous obtenez entre 450 Mo/s à 500 Mo/s sur SATA3, ce qui est la norme pour un SSD à contrôleur unique. En 2018, en combinant un contrôleur NAND Flash avancé avec PCIe Gen3 (8 Gb/s) x 4, une interface NvMe 1.3 et un flash NAND 3D, PCIe M.2 offre une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 3200 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 1500 Mo/s. Nous sommes maintenant en 2019, et PCIe Gen 4 NvMe 1.3 est là, offrant des plages de performances plus proches de 5 Go/s et c'est un facteur 10 par rapport au SSD SATA3.



Il y a quelques années, un SSD de 128 Go était un truc chaud, puis lentement nous sommes passés à 256 Go, l'année dernière 512 Go pour un SSD dans un PC était la norme, cette année à venir, nous passerons lentement à des SSD à peu près multi-TB comme la norme. Le marché étant si énorme, féroce et compétitif, il nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui ... des SSD de bon volume à des prix acceptables avec des performances très rapides.



Nous inspecterons le PCB et les composants du produit plus tard dans l'examen en détail. Cette unité utilise une NAND empilée verticalement (également appelée NAND 3D) et est désormais disponible en plusieurs capacités. Avec une conception basse consommation, ce disque sera parmi les SSD les plus courants aux plus rapides que nous ayons jamais testés.











Le SSD est un SSD à facteur de forme M.2 à mémoire non volatile Express (NVMe 1.3), il a été équipé d'un nouveau TLC NAND empilé verticalement (nouveau BiCS 96 couches). Les performances d'un SSD SATA3 approprié sont tout simplement excellentes de nos jours, mais avec les SSD NVMe plus spécialisés, vous pouvez facilement quadrupler les performances, ce qui offre des chiffres sérieux. L'unité suit un facteur de forme M.2 2280 plus petit (8 cm), elle s'adaptera donc très bien à la plupart des cartes mères ATX capables de M.2.



Quoi qu'il en soit, vous voulez voir à quelle vitesse le Z440 est vraiment ?



