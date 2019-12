AEROCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Cylon 4F.



AeroCool, la semaine dernière, a déployé le Cylon 4F, son refroidisseur de processeur de type tour traditionnel. Le Cylon 4F dispose d'un empilage d'ailettes en aluminium anodisé noir auquel la chaleur est acheminée par quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le CPU à la base. Un carénage en plastique recouvre le haut de la pile d'ailettes et dispose d'un diffuseur LED ARGB.







Ce carénage se prolonge dans le ventilateur de 120 mm, avec un élément ARGB le long de l'alésage du cadre. Le ventilateur tourne entre 800 et 1 800 tr/min, poussant de 26,1 à 52,5 CFM d'air, avec un niveau de bruit compris entre 14 et 26 dBA.







AeroCool affirme que le Cylon 4F peut supporter des charges thermiques allant jusqu'à 145 watts. Il mesure 126,5 mm x 76 mm x 155 mm (LxPxH). Parmi les types de socket de CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA115x et LGA2066.







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP