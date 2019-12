OWC annonce la solution de stockage Accelsior 4M2 NVMe avec des taux de transfert allant jusqu'à 6 Go/s.



OWC a annoncé aujourd'hui le tout nouveau SSD interne PCIe M.2 NVMe ultra haute performance Accelsior 4M2 qui offre des vitesses réelles de plus de 6 000 Mo/s dans des capacités allant jusqu'à 8 To. L'Accelsior 4M2 est le SSD le plus rapide jamais construit par OWC et est la solution de stockage parfaite pour le montage vidéo grand format, les environnements VR/AR/MR, les jeux extrêmes, les applications gourmandes en calcul et d'autres besoins en bande passante élevée.



Que vous ayez le Mac Pro 2019, un Mac Pro 2012 ou 2010 ou une tour PC, l'Accelsior 4M2 offre des performances exceptionnelles, une fiabilité imparable et une polyvalence étonnante qui sont les caractéristiques de la réputation de la marque OWC. En tant que carte compatible demi-longueur x8/x16, ce changeur de jeu offre une véritable polyvalence, de sorte que les utilisateurs peuvent également l'installer dans des emplacements PCIe 3.0 ou 2.0 pleine longueur.



Même les ordinateurs portables équipés de Thunderbolt 3 peuvent bénéficier des avantages améliorant les performances d'Accelsior 4M2 avec une facilité Plug-and-Play en utilisant le châssis d'extension PCIe OWC Mercury Helios 3S (vendu séparément). En d'autres termes, il est incroyablement polyvalent.







Des performances insensées



Accelsior 4M2 a été conçu pour adresser chacun de ses quatre disques durs de type lame NVMe à des vitesses PCIe x4 pleines, donc que les utilisateurs exécutent un seul disque sur l'Accelsior 4M2 ou quatre en JBOD, chaque disque a la capacité de fonctionner à pleine vitesse.



Oh, et si plus de 6000 Mo/s de vitesse réelle et 8 To de capacité ne suffisent pas pour accomplir la tâche, les utilisateurs peuvent RAID deux cartes Accelsior 4M2 ensemble pour faire l'expérience de performances exponentielles hors de ce monde. Avec les SSD NVMe alimentant son rythme cardiaque, Accelsior 4M2 offre les débits de données les plus rapides jamais fournis par un SSD OWC. En d'autres termes, c'est incroyablement rapide.







Surveillance facile et complète de la santé des disques, TRIM et gestion des performances



Accelsior 4M2 comprend SoftRAID Pro pour vous garantir des performances, une protection et une surveillance maximales et stables contre les pannes de disque, ainsi qu'une simplicité plug and play. SoftRAID est la seule solution avec des capacités robustes de surveillance et de rapport sur la santé des disques et une prise en charge TRIM complète pour les disques NVMe externes et PCIe connectés sous MacOS.



La configuration facile de SoftRAID permet de personnaliser le stockage en fonction du ou des volumes RAID dont vos applications ont besoin en vous aidant tout au long du processus. Prêt à l'emploi Plug-and-Play ou décidez simplement de la configuration requise pour les RAID souhaités et de l'espace à lui allouer. C'est aussi simple que cela de créer votre préférence pour les attributs de vitesse et/ou de redondance de votre volume de données.



Changez votre réalité



Accelsior 4M2 offre des gains de performances de tant de façons diverses qu'il changera littéralement le paradigme des applications de stockage. Pour les environnements vidéo et VR 4K et 8K, il permet la diffusion en continu et le montage sans problème, ainsi que des aperçus, des rendus et un traitement plus rapides dans les programmes VFX.



Gardez le paysage et les textures des pages nettes et fluides dans les environnements de réalité virtuelle et assurez-vous que les visualisations en réalité augmentée sont réalistes. Les joueurs purs et durs peuvent changer les niveaux de jeu de manière transparente et jouer à des jeux de vol/conduite/MMO avec des décors en constante évolution et des jeux fortement personnalisés sans micro-bégaiement.







Points forts



- Supercharge Mac et PC - idéal pour Mac Pro 2019, Mac Pro 2012 ou 2010 et les tours PC,

- Travaillez plus rapidement - plus de 6 000 Mo/s en vitesse réelle en RAID 0,

- Solutions optimisées OWC Aura P12 - Technologie NVMe PCIe 3.0 M.2 avancée,

- Stockez plus - stockez jusqu'à 8 To de séquences, images, fichiers et jeux critiques,

- Amorçable - commencez à travailler en quelques secondes,

- Alimenté par fente - aucun câble d'alimentation supplémentaire nécessaire,

- Inclut SoftRAID : logiciel robuste pour TRIM, surveillance saine et création et gestion personnalisées de sets RAID avancés,

- Prêt pour le déploiement - les solutions préconfigurées subissent une vérification des performances,

- Refroidissement silencieux - couvercle du dissipateur thermique à ailettes pour un fonctionnement sans ventilateur,

- Très polyvalent - s'installe dans un PCIe 3.0 ou 2.0 pleine hauteur et demi-longueur x8 ou x16,

- Plug and Play - aucun pilote requis.



Prix et disponibilité



Le SSD Accelsior 4M2 est maintenant disponible en précommande sur MacSales.com dans des capacités de 0 Go (ajoutez vos propres disques) à partir de 249.99 Dollars, ou de 1 To à 8 To à partir de 519.99 Dollars.



Il commencera à être expédié la semaine du 30 décembre 2019.



- Sans souci - jusqu'à 5 ans de garantie limitée OWC.



