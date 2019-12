AMD "Renoir" 4700U bat i7-1065G7 "Ice Lake" à PCMark 10, 18% plus rapide que 3700U.



Le prochain processeur mobile Ryzen 7 4700U "Renoir" d'AMD affiche un gain de performances de 18% dans PCMark 10 par rapport à son prédécesseur, le 3700U, selon les données de référence compilées par _rogame, un passionné de Reddit. Selon le module SystemInfo, le 4700U combine un processeur 4 cœurs/8 threads à 2,00 GHz (base) avec un boost jusqu'à 4,20 GHz. Il se termine également environ 2,8% plus rapidement qu'un processeur Core i7-1065G7 "Ice Lake".











Selon les rumeurs, le 4700U serait équipé des nouveaux cœurs de processeur "Zen 2" d'AMD, un iGPU avec jusqu'à 13 NGCU "Vega" (processeurs de flux 832), et exploiterait le processus de fabrication de silicium à 7 nm pour augmenter les vitesses d'horloge du processeur sans affecter la plate-forme ultraportable. TDP typique.



Les chiffres 3DMark 11 de l'iGPU ont fait surface plus tôt, suggérant la compétitivité des graphiques Intel Gen11. "Renoir" prend également en charge la norme de mémoire LPDDR4X de pointe, qui pourrait réduire davantage la consommation d'énergie de la plate-forme, tout en augmentant les horloges de mémoire jusqu'à 4266 MHz DDR. Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran comparatives du "meilleur résultat".



REDDIT (Rogame)