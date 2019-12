Six nouveaux jeux annoncés avec le support NVIDIA RTX.



Les jeux avec un support RTX approprié sont encore difficiles à trouver, NVIDIA vient cependant d'annoncer 6 nouveaux titres. Dans le domaine des jeux vidéo lors de la tournée mondiale du GTC 2019 à Suzhou, six nouveaux jeux RTX ont été annoncés avec des implémentations de pointe d'effets immersifs de haute fidélité et de lancer de rayons et une nouvelle vidéo Minecraft avec NVIDIA RTX Creators Ray Tracing Showcase a été publiée.



Minecraft avec NVIDIA RTX : le traçage des rayons arrivera bientôt en 2020 sur Minecraft! En novembre, plusieurs Minecrafters ont été invités à découvrir Minecraft avec NVIDIA RTX. Découvrez les mondes tracés par rayons qu'ils ont créés en seulement deux jours.



MINECRAFT : Cliquez ICI.



Bright Memory : Infinite : Bright Memory : l'épisode 1 a été lancé sur Steam début 2019 avec un succès incroyable, surprenant son seul développeur, qui avait fait du jeu d'action une démo pour une plus longue série d'épisodes connectés de Bright Memory. Maintenant, la toute nouvelle équipe FYQD-Studio redéveloppe et remasterise l'épisode 1 en supprimant le modèle épisodique pour créer un jeu plus long: Bright Memory Infinite. Chez GTC, la dernière démo a été présentée pour le projet, démontrant de superbes effets de lancer de rayons en temps réel.



Pour la démo, Cliquez ICI.



Project X : Project X est un nouveau jeu de tir d'action au lancer de rayons du célèbre développeur de jeux anime Mihoyo, à venir à la mi-2021. Le jeu propose un rendu de style anime de nouvelle génération et une physique interactive avancée sur une planète sphérique en monde ouvert. Les participants à GTC ont pu voir le premier aperçu exclusif de la façon dont le lancer de rayons sera mis en œuvre dans le prochain jeu.



Convallaria : Convallaria est un jeu de bataille royale au rythme rapide comprenant à la fois des éléments de jeu de tir et d'action en développement par le développeur indépendant Loong Force. Le jeu oppose plus de 100 joueurs les uns aux autres dans de grands donjons du monde ouvert remplis de scènes fantastiques colorées et de conceptions de niveau oniriques. Le jeu est prévu pour un lancement en 2020 et nous avons les premières captures d'écran du lancer de rayons activées dans le jeu ci-dessous.



Ring of Elysium : le jeu de tir Battle Royale de Tencent, Ring of Elysium, place les joueurs sur une île où vous devrez faire tout ce qu'il faut pour rester en vie. Le jeu est déjà disponible pour jouer sur Steam, et une mise à jour apportera le ray tracing au jeu.



Pour la démo, Cliquez ICI.



Boundary : dans Boundary, les joueurs traverseront un environnement spatial réaliste amélioré par le lancer de rayons pour une expérience de tir sans gravité omnidirectionnelle sans précédent. Ce jeu de tir spatial, de Surgical Scalpels Studio, sera lancé sur PC l'année prochaine. Pour l'instant, profitez d'un aperçu de RTX dans le jeu.



F.I.S.T : Situé dans un monde original de dieselpunk, F.I.S.T. vous incarne un lapin héroïque qui utilise un poing mécanique géant pour éliminer ses ennemis. Le développeur TiGames a emballé ce jeu Metroidvania de style arcade hardcore avec plusieurs armes, des combos et des compétences évolutives pour vous aider à vaincre les ennemis et à relever les différents défis cachés sur la carte sophistiquée et interconnectée. Le lancer de rayons améliorera les environnements réalistes du jeu. Découvrez leur dernière bande-annonce de gameplay.



Pour la démo, Cliquez ICI.



Xuan-Yuan Sword VII : la série Xuan-Yuan Sword de SOFTSTAR ravit les fans de RPG chinois depuis 1990. Pour sa prochaine version, le développeur a l'intention d'ajouter le lancer de rayons pour augmenter l'immersion, la qualité d'image et le réalisme du jeu.



THE GURU3D