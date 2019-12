POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La Radeon RX 5700 ITX.



PowerColor est en train de préparer une carte graphique Radeon RX 5700 de conception personnalisée conviviale et compacte, appelée simplement PowerColor RX 5700 ITX. Avec une longueur de 17,5 cm, une hauteur standard de 11 cm et une épaisseur strictement à 2 emplacements, la carte utilise un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense avec quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le GPU au base, ventilée par un seul ventilateur de 80 mm. Plus intéressant, la carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe 8 broches (entrée d'alimentation 225 W max pour le connecteur + slot PCIe).







Sans surprise, le PowerColor RX 5700 ITX s'en tient à des vitesses d'horloge de référence AMD de 1465 MHz de base, de 1625 MHz de jeu et de boost de 1725 MHz, avec une mémoire à 14 Gbit / s (GDDR6 efficace). Malgré sa solution de refroidissement compacte, la carte ne lésine pas sur l'arrêt du ventilateur au ralenti. Les sorties d'affichage incluent deux DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0. Basé sur le silicium «Navi 10» de 7 nm, le RX 5700 dispose de 2 304 processeurs de flux sur 36 unités de calcul RDNA, 144 TMU, 64 ROP et une interface mémoire GDDR6 de 256 bits, contenant 8 Go de mémoire.



PowerColor n'a pas révélé le prix de la carte, car il la lancera officiellement plus tard ce mois-ci.



HERMITAGE AKIHABARA