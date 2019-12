GIGABYTE prépare l'extension de la carte graphique EAGLE.



GIGABYTE prépare une nouvelle extension de marque pour sa gamme de cartes graphiques, appelée EAGLE. Il rejoindra les extensions de marque existantes de la société, à savoir les gammes Aorus Gaming et WindForce. Les dossiers réglementaires déposés par GIGABYTE auprès de la Commission économique eurasienne (CEE) voient la société lancer jusqu'à 30 références individuelles, couvrant presque tous les GPU de génération actuelle. Sur le front AMD, nous avons des cartes basées sur le RX 5700 XT, le RX 5700, le RX 5500 XT et le RX 5600 XT, qui n'a pas encore été annoncé, avec ses 6 Go de mémoire.







La gamme NVIDIA comprend toutes ses références SKU GTX 16 et RTX 20, à l'exception du RTX 2080 Ti. L'inclusion de RTX 2070 et RTX 2080, des références supposées avoir été passivement retirées avec l'avènement des RTX 2070 Super et RTX 2080 Super, est intéressante. Cela montre que NVIDIA n'a pas renoncé aux deux. La seconde venue du RTX 2070 en particulier, aurait été déclenchée par des pénuries d'approvisionnement dans la série RX 5700, donnant à NVIDIA la possibilité de vendre quelque chose autour de la barre des 400-450 Dollars, au milieu des RTX 2060 Super et RTX 2070 Super.



VIDEOCARDZ