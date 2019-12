Samsung lance la production de puces AI pour Baidu.



Baidu, l'un des principaux fournisseurs de recherche Internet en langue chinoise, et Samsung Electronics, un leader mondial des technologies avancées de semi-conducteurs, ont annoncé aujourd'hui que le premier accélérateur d'intelligence artificielle cloud-to-edge de Baidu, Baidu KUNLUN, a achevé son développement et sera produit en masse au début l'année prochaine.



La puce Baidu KUNLUN est basée sur le XPU avancé de l'entreprise, une architecture de processeur neuronal maison pour le cloud, les périphéries et l'IA, ainsi que sur la technologie de traitement de 14 nanomètres (nm) de Samsung avec sa solution de package I-Cube (Interposer-Cube).







La puce offre une bande passante mémoire de 512 gigaoctets par seconde (GBps) et fournit jusqu'à 260 opérations Tera par seconde (TOPS) à 150 watts. En outre, la nouvelle puce permet à Ernie, un modèle de pré-formation pour le traitement du langage naturel, de déduire trois fois plus rapidement que le modèle d'accélération GPU/FPGA conventionnel.



Tirant parti de la puissance de calcul et de l'efficacité énergétique repoussant les limites de la puce, Baidu peut prendre en charge efficacement une grande variété de fonctions, notamment les charges de travail à grande échelle de l'IA, telles que le classement de la recherche, la reconnaissance vocale, le traitement d'image, le traitement du langage naturel, la conduite autonome et les plates-formes d'apprentissage en profondeur comme PaddlePaddle.







Grâce à la première coopération de fonderie entre les deux sociétés, Baidu fournira des plates-formes d'IA avancées pour maximiser les performances de l'IA, et Samsung étendra son activité de fonderie aux puces de calcul haute performance (HPC) conçues pour le cloud et l'informatique de pointe.



"Nous sommes ravis de diriger l'industrie HPC avec Samsung Foundry", a déclaré OuYang Jian, architecte distingué de Baidu. "Baidu KUNLUN est un projet très difficile car il nécessite non seulement un haut niveau de fiabilité et de performances en même temps, mais aussi une compilation des technologies les plus avancées de l'industrie des semi-conducteurs. Grâce aux technologies de pointe de Samsung et services de fonderie compétents, nous avons pu atteindre et dépasser notre objectif d'offrir une expérience utilisateur IA supérieure. "



"Nous sommes ravis de lancer un nouveau service de fonderie pour Baidu en utilisant notre technologie de processus 14 nm", a déclaré Ryan Lee, vice-président du marketing de fonderie chez Samsung Electronics. "Baidu KUNLUN est une étape importante pour Samsung Foundry alors que nous étendons notre domaine d'activité au-delà des applications mobiles vers les centres de données en développant et en produisant en masse des puces IA. Samsung fournira des solutions de fonderie complètes allant du support de conception aux technologies de fabrication de pointe, telles que 5LPE, 4LPE, ainsi qu'un emballage 2.5D. "







Comme des performances plus élevées sont requises dans diverses applications telles que l'IA et le HPC, la technologie d'intégration de puces devient de plus en plus importante. La technologie I-Cube de Samsung, qui connecte une puce logique et une mémoire à bande passante élevée (HBM) 2 avec un interposeur, fournit une densité/bande passante plus élevée sur une taille minimale en utilisant les solutions différenciées de Samsung.



Par rapport à la technologie précédente, ces solutions maximisent les performances du produit avec une amélioration de plus de 50% de l'intégrité puissance/signal. Il est prévu que la technologie I-Cube marquera une nouvelle époque sur le marché de l'informatique hétérogène. Samsung développe également des technologies d'emballage plus avancées, telles que l'interposeur de couches de redistribution (RDL) et le package intégré 4x, 8x HBM.



