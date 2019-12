EKWB propose : Le EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB - Plexi.











EK, le fabricant européen de matériel de refroidissement liquide premium, lance le très attendu monobloc à base de socket AMD AM4 appartenant à la gamme de produits Quantum, le EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB. Ce monobloc est spécialement conçu pour les cartes mères Gigabyte X570 Aorus Elite. La LED D-RGB adressable dans le monobloc est compatible avec le contrôle RGB Fusion Sync RGB et offre une expérience de personnalisation d'éclairage complète pour chaque diode à tout moment.



Il s'agit d'une solution complète de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour les processeurs Ryzen AMD et le monobloc est compatible avec la carte mère AM4 Gigabyte X570 Aorus Elite à prise AM4.







Ce monobloc utilise la dernière génération de moteur de refroidissement EK utilisé sur la gamme Quantum pour assurer le meilleur refroidissement du processeur possible sans réduire le débit vers d'autres composants. Ce bloc d'eau refroidit directement le CPU AM4, ainsi que le module de régulation de tension (MOSFET).



Le liquide coule directement sur toutes les zones critiques, offrant aux passionnés une excellente solution pour des overclocks élevés et stables. Comme avec chaque monobloc EK, l'EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB présente une conception à haut débit et peut être facilement utilisé avec le système en utilisant des pompes à eau plus faibles ou des réglages de vitesse de pompe plus faibles. Le monobloc Quantum Momentum est également livré avec un éclairage D-RGB (adressable) sophistiqué qui se connecte à un en-tête adressable D-RGB 5 V à 3 broches standard.



La base du monobloc est en cuivre électrolytique nickelé tandis que le dessus est en verre acrylique de qualité. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont préinstallées et permettent une installation facile.



Le bloc est déjà équipé d'une bande LED D-RGB adressable 3 broches 5 V qui est compatible avec l'en-tête LED D-RGB adressable 3 broches 5 V adressable. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB adressable.



Disponibilité et prix



Le monobloc EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB est fabriqué en Slovénie, en Europe et est facilement disponible en pré-commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB - Plexi est au prix de : 139.90 euros.



TECHPOWERUP