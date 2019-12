UL annonce la fin du support pour 3DMark 11, PCMark 7, Powermark et certains benchmarks 3DMark.



Vous avez peut-être entendu dire que Microsoft mettra fin à la prise en charge de Windows 7 le 14 janvier 2020. Les repères ont également une durée de vie naturelle qui se termine lorsqu'ils ne fournissent plus de résultats significatifs sur du matériel moderne. Lorsque d'anciennes références sont utilisées avec du nouveau matériel, les résultats peuvent être biaisés ou limités de manière à réduire leur précision et leur pertinence.



Aujourd'hui, UL annonce qu'à partir du 14 janvier 2020, ils n'offriront plus de mises à jour ou de support pour les benchmarks 3DMark 11, PCMark 7, Powermark, 3DMark Cloud Gate et 3DMark Ice Storm. Ces références, qui ont toutes été publiées entre 2011 et 2013, ne fournissent plus de résultats utiles et comparables avec du matériel moderne. Dans tous les cas, il existe un test de référence plus récent et plus pertinent que vous devez utiliser à la place.











Après le 14 janvier 2020, ces repères non pris en charge :



- Ne plus être vendu par UL, Steam ou d'autres magasins d'applications,

- Ne plus recevoir de mises à jour,

- Il n'est plus garanti de travailler avec nos services en ligne,

- Ne plus être éligible au support client.



Quiconque a acheté 3DMark 11 sur Steam continuera de le posséder et pourra l'exécuter à partir de sa bibliothèque Steam.



