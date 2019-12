Western Digital commence à échantillonner des disques durs de 20 To avec SMR et des disques durs de 18 To avec CMR.



Western Digital a publié un communiqué de presse indiquant qu'ils allaient commencer à échantillonner des disques durs de 18 To et 20 To, ces derniers utilisant la technologie SMR. SMR est l'abréviation de enregistrement magnétique bardé, qui sera une sorte d'étape intermédiaire pour pouvoir fabriquer des disques durs plus grands basés sur HAMR.



Western Digital (NASDAQ: WDC) a annoncé qu'elle avait commencé à expédier les échantillons de disques durs de la plus haute capacité de l'industrie aux fabricants OEM et aux clients hyperscale du monde entier. Les disques durs Ultrastar DC HC650 SMR de 20 To et les disques durs CMR Ultrastar DC HC550 de 18 To, présentés pour la première fois en juin 2019 et annoncés en septembre 2019, présentent leur toute première mise en œuvre commerciale de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par énergie sur une plate-forme à neuf disques, permettant aux clients pour provisionner et faire évoluer plus efficacement leurs environnements de centre de données avec un coût total de possession inégalé.



Avec une croissance des données à l'échelle du zettaoctet, le besoin de stockage de données de plus grande capacité sur un large éventail d'applications et de charges de travail ne peut être satisfait de manière fiable qu'avec les disques durs d'entreprise haute capacité.



Les capacités de pointe des disques durs HelioSeal Ultrastar 20 To SMR et 18 To CMR de Western Digital permettent aux clients de déployer jusqu'à 22% de racks en moins et de réduire leur coût total de possession jusqu'à 11%, ainsi que les réductions correspondantes de la consommation d'énergie, des coûts de refroidissement et des données besoins en infrastructure du centre par rapport aux disques durs CMR 14 To actuels.1



Western Digital atteint les performances de densité surfacique les plus élevées de l'industrie dans ces disques grâce à l'utilisation innovante de l'enregistrement magnétique assisté par énergie. Associée aux technologies HelioSeal et SMR de la société, à un micro-actionnement à trois étages et à une plate-forme à 9 disques, la technologie d'enregistrement assisté par énergie fournit une solution intégrée, ce qui se traduit par un gain spectaculaire de capacités d'entraînement.



"Les perspectives du marché pour les disques durs d'entreprise à capacité optimisée restent très positives, car IDC s'attend à ce que les pétaoctets expédiés vers les centres de données cloud hyperscale et que les systèmes et serveurs de stockage OEM augmentent à un taux de croissance annuel combiné de 28% jusqu'en 2023", a déclaré Ed Burns, Directeur de recherche, HDD et technologies de stockage chez IDC.



"Les nouveaux disques durs de 20 To et 18 To de Western Digital devraient convaincre les clients de passer à des points de plus grande capacité alors qu'ils recherchent une plus grande efficacité de stockage et d'énergie à court terme tout en construisant des infrastructures plus rentables et évolutives pour l'avenir."



"La livraison d'échantillons de nos disques durs Ultrastar SMR 20 To SMR et 18 To CMR marque une étape importante pour Western Digital - démontrant notre engagement durable envers l'écosystème ouvert basé sur les SMR, ainsi que notre solide historique d'innovation pour offrir une grande valeur à nos clients," a déclaré Phil Bullinger, vice-président directeur et directeur général de l'unité commerciale Data Center de Western Digital.



«Ces nouveaux disques durs offrent une capacité inégalée et sont nos premiers à tirer parti de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par énergie, permettant de nouveaux niveaux d'efficacité du centre de données et stimulant la création de valeur à partir de données à grande échelle.»



Disponibilité



Western Digital échantillonne maintenant le disque dur SMR Ultrastar DC HC650 20 To et le disque dur CMR Ultrastar DC HC550 18 To, avec des livraisons de qualification et de volume prévues au premier semestre 2020.



THE GURU3D