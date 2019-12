TECHPOWERUP nous propose le test du : Antec P120 Crystal.







L'Antec P120 Crystal vise à être un châssis assez compact avec un accent sur la visibilité du matériel et la capacité de le remplir de refroidissement liquide sans aucun compromis tangible en termes de matériel. Avec son cadre en acier propre et ses deux panneaux en verre transparent, le cristal P120 prend quelques files d'attente de conception comme Lian Li PC-O11, mais parvient à donner sa propre tournure instinctive au format avec la conception fonctionnelle ainsi que le prix - tout en promettant de maintenir une qualité aussi élevée que possible.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP