NVIDIA nous propose : La SDK PhysX 5.0.



PhysX 5.0 est à nos portes et nous voulions vous donner un aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités! Dans cette version, bientôt disponible en 2020, nous introduirons la prise en charge d'un cadre unifié de simulation de particules contraintes.







Le modèle par éléments finis (FEM) est une technique de simulation standard pour les corps déformables. Il est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication pour simuler avec précision la résistance structurelle des assemblages rigides et souples. Il sera intégré à PhysX 5.0.



Une petite vidéo de présentation et d'introduction : Cliquez ICI.



Pour les simulations de liquides, les développeurs pourront utiliser des simulations de particules discrètes pour modéliser les fluides et l'écoulement granulaire. L'implémentation est évolutive; de grands pas de temps peuvent être utilisés pour simuler de manière stable une large gamme de liquides.



Le modèle à éléments discrets (DEM) fournit un support pour le frottement et l'adhérence. PhysX 5.0 utilise également une implémentation de l'hydrodynamique des particules lissées (SPH) pour simuler des liquides avec des particules discrètes, une technique utilisée en océanographie et en volcanographie.



Les maillages arbitraires peuvent être simulés sous forme de tissu ou de corde en utilisant le modèle de particules contraintes de PhysX 5.0. Ces mailles peuvent être couplées à des contraintes de conservation de volume avec des pressions définies par l'application pour simuler des formes gonflables.



Les simulations basées sur le maillage fournissent également un modèle pour simuler la portance aérodynamique et la traînée. Le modèle de contrainte prend en charge les ressorts afin de pouvoir être utilisé pour créer des systèmes masse-ressort. L'appariement de formes fournit un mécanisme permettant à des groupes de particules de maintenir une structure rigide. Cela peut être utilisé pour simuler une dynamique de corps rigide approximative. En outre, la structure rigide peut être déformée au moment de l'exécution pour mettre en œuvre des effets de type déformation plastique.



Nous mettrons à jour le NVIDIA Developer News Center avec plus d'informations sur PhysX 5.0 à l'approche du lancement.



En attendant, vous pouvez trouver le lien de téléchargement pour PhysX 4.1 sur la page produit PhysX.



DEVELOPER NVIDIA