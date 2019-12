Moniteurs «Ultra» LG 2020, idéaux pour les professionnels et les joueurs.



La nouvelle génération de moniteurs Ultra de LG Electronics, qui sera dévoilée au CES 2020, est conçue pour améliorer considérablement l'expérience utilisateur avec une conception supérieure et des performances de pointe. Innovateur de premier plan dans le segment des moniteurs haut de gamme, les modèles 2020 UltraFine, UltraGear et UltraWide de LG ont été récompensés comme lauréats du CES Innovation Award.



Le moniteur UltraFine 4K ErHD UltraFine 32 pouces (modèle 32UN880), récompensé par le CES Innovation Award 2020, est une solution ergonomique innovante qui offre une valeur différenciée. Le concept unique LG Ergo rassemble les trois éléments clés de la fidélité de l'image, la conception ergonomique et la solution USB-C One Cable pour un moniteur qui offre des performances imbattables, un confort d'utilisation et une configuration de bureau plus propre à la maison ou au bureau.



L'UltraFine 4K UHD Display Ergo hérite de la qualité d'image époustouflante dont la série UltraFine est réputée et qui répond largement aux besoins de la plupart des professionnels grâce à sa capacité à produire des images haute résolution avec d'excellents détails, une reproduction des couleurs et une précision des couleurs.







Le LG Ergo a été développé pour les professionnels et toute personne qui passe beaucoup de temps au bureau. Le support de type bras technologiquement et ergonomiquement avancé avec son haut degré de réglage permet aux utilisateurs de créer des postes de travail parfaitement personnalisés.



Le support LG Ergo peut s'étendre vers l'extérieur ou être placé près du mur, déplacé à hauteur des yeux ou abaissé sur le bureau. Il peut même pivoter pour faire face à la direction opposée pour un partage pratique des informations avec un collègue de bureau. Le moniteur Ergo a peut être positionné à la hauteur, la distance et l'angle parfaits pour une expérience utilisateur beaucoup plus confortable et plus durable.



La solution à un câble USB-C de cet appareil offre une imagerie 4K, un transfert de données rapide et une alimentation pour le chargement d'un ordinateur portable via un seul câble pratique.



Le LG Ergo remplace également la base de support de moniteur conventionnelle par une pince de bureau pour libérer plus de place, tandis que le système de montage One Click fait de la configuration de l'écran une affaire simple et rapide.



Moniteurs de jeu LG UltraGear 2020



Les nouveaux moniteurs de jeu UltraGear de LG (modèles 27GN950, 34GN850 et 38GN950) renforcent la solide réputation de la gamme en termes de vitesse de cloquage et d'excellente qualité d'image. Démontrés plus tôt cette année par le premier écran IPS gris à gris (GTG) de 1 milliseconde de LG, les moniteurs de jeu de LG élèvent la barre pour des performances rapides et des visuels magnifiques.



Un autre lauréat du CES Innovation Award, le moniteur UltraGear 4K UHD de 27 pouces (modèle 27GN950), dispose d'un écran Nano IPS de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, sur-cadencé à 160 Hz. L'unité offre également un étalonnage matériel pour maximiser la capacité de la technologie IPS de LG à réaliser une reproduction précise des couleurs.



Un seul câble DisplayPort prend en charge la technologie VESA Display Stream Compression (DSC) pour des performances pratiquement sans perte lors de la manipulation d'images 4K UHD. En plus de fournir des images riches et vives et une vitesse remarquable, VESA DSC est compatible HDR et compatible NVIDIA G-SYNC, offrant un rafraîchissement à taux variable et une technologie de synchronisation adaptative.



Conçus pour accroître le sentiment d'immersion des joueurs, les modèles UltraGear 34GN850 et 38GN950 disposent de grands écrans IPS de 1 ms et d'un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Pour une expérience de jeu ultime, les modèles 27GN950 et 38GN950 sont certifiés VESA DisplayHDR 600, tandis que le 34GN850 prend en charge VESA DisplayHDR 400. Les deux moniteurs intègrent un support amélioré qui non seulement est élégant mais est également plus solide et plus stable.



Moniteur LG UltraWide 2020



Leader de longue date des moniteurs à écran large, LG a mis à profit son expertise dans les technologies d'affichage avancées pour développer le moniteur Curved UltraWide QHD + de 38 pouces (modèle 38WN95C). Autre lauréat du CES Innovation Award, ce modèle incurvé de 3840 x 1600 dispose d'un écran Nano IPS de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est validé comme compatible NVIDIA G-SYNC.



Bénéficiant d'une connectivité Thunderbolt 3, ce moniteur est un excellent ajout à n'importe quel poste de travail. Le plus récent UltraWide de LG a trois fois la surface d'écran d'un moniteur 16: 9 Full HD (1 920 x 1 080), offrant ainsi une grande latitude pour écrire simultanément du code, éditer et revoir tout le contenu. De plus, l'écran Nano IPS du moniteur couvre 98% de l'espace colorimétrique DCI P3 pour des images incroyablement naturelles et réalistes. Certifié VESA DisplayHDR 600, ce moniteur offre une expérience HDR vraiment dynamique sur son écran géant de 38 pouces.



"Notre gamme de moniteurs 2020 dépasse les attentes avec des performances, une qualité d'image et une vitesse de niveau professionnel", a déclaré Jang Ik-hwan, chef de la division commerciale informatique de LG. "Le LG Ergo apporte une nouvelle valeur aux utilisateurs, garantissant confort et bien-être avec son support réglable de manière unique tandis que le modèle UltraGear 4K 27 pouces offre une qualité d'image supérieure pour une expérience de jeu ultime et l'UltraWide 38 pouces s'appuie sur l'héritage d'excellence de LG en 21: 9 s'affiche. "



Voici la fiche technique :









Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP