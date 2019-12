ENERMAX nous propose une nouvelle série d'alimentation : Les MAXPRO II certié 80 Plus White.



Enermax annonce MAXPRO II, une alimentation d'entrée de gamme disponible en modèles de 400 à 700 watts. Il est certifié par 80PLUS 230V EU White Level et atteint en outre jusqu'à 87% d'efficacité à 50% de charge du système. Sa conception Smart Airflow Control offre un fonctionnement presque inaudible jusqu'à une charge système de 40%.











La série MAXPRO II est construite avec les dernières technologies, la conception Smart Airflow Control (SAC) et disponible à un prix compétitif. La conception du SAC est capable de fournir un fonctionnement presque silencieux lorsque la charge du système est inférieure à 40%.



MAXPRO II est également livré avec des circuits de protection complets comprenant une protection contre les surtensions (OPP), une protection contre les surtensions (OVP), une protection contre les sous-tensions (UVP), une protection contre les courts-circuits (SCP) et une protection contre les surtensions et les appels (SIP). Le ventilateur haute pression exclusif de 120 mm peut constamment garder le bloc d'alimentation au frais à un faible niveau de bruit.



En termes de silence et d'efficacité, l'exceptionnel de MAXPRO II en fait le premier choix pour les constructeurs de systèmes soucieux des coûts. L'utilisation de condensateurs électrolytiques japonais de haute qualité assure une durabilité et une stabilité maximales.



Conforme au lot 3 de 2014 et au lot 6 de 2013 ErP, le MAXPRO II atteint une faible puissance de veille de moins de 0,5 watts. La conception flexible des câbles plats permet également une installation facile et une gestion propre des câbles pour faciliter le processus de construction du système.



Elles seront disponibles dans le courant du mois de Décembre 2019.



Pas de prix pour le moment.



THE GURU3D