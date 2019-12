SHARKOON nous propose : Le Mobile DAC PD.



Pour tous ceux qui souhaitent s’immerger complètement dans leur musique où qu’ils aillent, Sharkoon présente son Mobile DAC PD ultra-compact. Avec ce convertisseur numérique/analogique, vous pouvez pleinement apprécier une restitution de haute-résolution et une amplification avec des casques ayant une connexion TRRS.



La connexion USB-C intégrée avec Power Delivery permet également aux appareils mobiles (smartphones, tablettes, etc.) d’être chargés durant l’utilisation. Les podcasters et les streamers bénéficieront de l’entrée de microphone de haute qualité permettant un enregistrement de voix clair. Enfin, avec l’égaliseur matériel, il vous est possible de modifier le mixage de son selon vos goûts personnels au simple toucher d’un bouton.











Mobilité de haute qualité avec USB-C



Avec sa forme ultra-compacte, le Mobile DAC PD rentrera dans toutes les poches. Il fonctionne avec tous les casques compatibles utilisant des connecteurs TRRS et se connecte commodément à l’appareil mobile via USB-C. Le Mobile DAC PD est compatible avec les smartphones et tablettes Android communs.



Plein son, batterie pleine



Mis à part son port TRRS et son connecteur USB-C pour les connexions aux appareils mobiles, le Mobile DAC PD comporte un port USB-C pour Power Delivery. En l’utilisant, l’appareil mobile connecté peut être chargé avec jusqu’à 60 watts tout en étant utilisé pour jouer de la musique. Cela vous permet de pouvoir travailler en toute détente sur PC, tablette ou MacBook partout et à tout moment.



À l’antenne, partout



Avec le commode Mobile DAC PD, vous n’avez pas seulement qu’un amplificateur de casque audio hautement performant dans votre poche. Les podcasts, appels téléphoniques et chats vocaux bénéficieront tous de l’entrée microphone « On-The-Go » de haute qualité.



Expérience audio certifiée haute résolution



Avec une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz à 24 bits et un excellent rapport signal/bruit de 100 décibels, le Mobile DAC PD apporte une expérience audio à couper le souffle qui a été approuvée par la Japan Audio Society (JAC).



Des extras pratiques au toucher d’un bouton



Le Mobile DAC PD est compatible avec les commandes de casques audio classiques et, en plus, est équipé d’un égaliseur matériel commutable. Avec ce dernier, la sortie audio peut être facilement et rapidement configurée selon vos préférences personnelles. Un choix de préréglages traditionnels se trouve au bout de vos doigts avec des basses renforcées ou des aigus renforcés, ou bien un préréglage avec lequel les basses et les aigus sont tous deux renforcés.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



