AQUA COMPUTER nous propose un nouveau contrôle fan : Le OCTO.



Peu avant Noël, la société allemande Aqua Computer présente un nouveau contrôleur à 8 canaux pour les ventilateurs PWM. La commande avec le nom OCTO impressionne par une énorme gamme de fonctions et ce sur une surface plus petite qu'une carte de crédit.



En plus de la fonction de base d'un contrôleur de ventilateur, l'appareil offre également deux canaux pour les LED contrôlables numériquement et peut contrôler jusqu'à 180 LED avec de nombreux effets. En plus des produits LED RGBpx d'Aqua Computer, l'OCTO peut également être connecté aux LED de nombreux fabricants tiers via des adaptateurs disponibles en option.







Aperçu des fonctions les plus importantes :



- Contrôleur de ventilateur programmable à 8 canaux,

- Huit sorties de ventilateur avec jusqu'à 25 watts de puissance par canal et surveillance de la vitesse, 100 watts de puissance totale,

- Toutes les sorties de ventilateur avec prise à 4 broches et réglables via le signal PWM,

- Toutes les sorties de ventilateur peuvent être complètement désactivées,

- Les paramètres de contrôle peuvent être ajustés de plusieurs façons,

- Quatre entrées de capteur de température,

- 16 autres valeurs mesurées peuvent être transférées du PC vers OCTO via le logiciel aquasuite,

- Entrée capteur de débit,

- Deux sorties LED RGBpx pour bandes LED et ventilateurs avec LED adressables individuellement,

- Interface USB 2.0,

- Logiciel aquasuite pour un ajustement, une analyse et une visualisation confortables de toutes les données des capteurs interface aquabus : une fois connecté à un aquaero 5/6, les sorties du ventilateur peuvent être contrôlées via l'aquaero.







Contrôleur de ventilateur



Les huit ports de ventilateur de l'OCTO peuvent être configurés individuellement. Grâce à la puissance de sortie élevée de 25 watts par canal, il est également possible de connecter plusieurs ventilateurs à une sortie de l'OCTO via des répartiteurs appropriés.



En plus d'un réglage manuel des ventilateurs, un fonctionnement à température contrôlée est également possible. Des régulateurs de point de consigne et des courbes de régulation réglables individuellement sont disponibles à cet effet. En option, le ventilateur connecté peut être complètement éteint si la température descend en dessous de la température réglée, ou il peut continuer à fonctionner avec une sortie minimale réglable. Une fonction d'amplification de démarrage intelligente avec surveillance du signal de vitesse peut être activée pour chaque canal pour démarrer les ventilateurs en toute sécurité.



Toutes les sorties de ventilateur ne conviennent qu'aux ventilateurs PWM avec connecteurs à quatre broches et sont protégées contre les surcharges.







Dispositif de contrôle RGBpx pour LED adressables



L'OCTO a deux sorties RGBpx pour le contrôle individuel de jusqu'à 180 LED adressables. Chaque LED peut être réglée individuellement en couleur et en luminosité. Un total de douze groupes de LED de taille variable peuvent être configurés, auxquels des effets visuels peuvent ensuite être attribués.



Les 23 effets disponibles offrent de nombreuses options de réglage pour une personnalisation plus poussée. De nombreux effets offrent également la possibilité de modifier les paramètres d'effet (par exemple la vitesse) en fonction des valeurs actuelles du capteur. Les effets disponibles incluent également des effets de son vers lumière qui réagissent au son actuellement joué par l'ordinateur.







L'effet AMBIENTpx mérite une attention particulière, reproduisant la zone de bordure de l'affichage actuel du moniteur sur les LED connectées, permettant un éclairage de fond impressionnant entourant le moniteur.



Comme alternative aux bandes LED proposées par Aqua Computer, les ventilateurs Corsair et NZXT LED peuvent également être utilisés pour des effets d'éclairage à l'aide de l'adaptateur RGBpx Splitty4 en option.



Des adaptateurs pour le connecteur utilisé par Asus et d'autres fabricants de cartes mères sont également disponibles.



Vidéo de démonstration des effets RGBpx : Cliquez ICI.



Utilisation possible comme appareil d'extension aquabus

En plus de son utilisation en tant que contrôleur de ventilateur USB autonome, l'OCTO peut également être utilisé comme une extension aquabus pour un aquaero 5 ou aquaero 6. Dans ce cas, l'aquaero peut utiliser les huit sorties de ventilateur de l'OCTO pour ses propres fonctions de contrôle .



Données techniques



- Dimensions sans câble inséré: env. 76 x 48 x 15 mm,

- Tension d'alimentation: 5 V, 12 V,

- Puissance de sortie du ventilateur : maximum 25 watts par canal, 100 watts de puissance de sortie totale,

- Signal de commande PWM: 0-100%, résolution 0,1%.



Il est déjà disponible sur le site de AQUACOMPUTER.



Le prix est de : 54.90 euros.



TECHPOWERUP