ASUS nous propose un nouvel écran : Le TUF Gaming VG279QM.











ASUS a déployé aujourd'hui le TUF Gaming VG279QM, un moniteur de 27 pouces avec des taux de rafraîchissement incroyablement rapides. Bien que sa résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) n'ait rien d'enthousiasmant, le taux de rafraîchissement de 280 Hz est sûr de se faire remarquer par les joueurs d'e-Sports.



De plus, vous obtenez un temps de réponse de 1 ms (GTG), des angles de vision de 178 ° / 178 °; Certification DisplayHDR 400 et prise en charge de ELMB-sync et NVIDIA G-Sync. ELMB-sync permet un taux de rafraîchissement variable et une réduction du flou simultanés. La meilleure partie est que le moniteur utilise un panneau IPS plutôt qu'un film TN. Il prend l'entrée de DisplayPort 1.2 et de deux ports HDMI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP