Resident Evil 3 : Nemesis Screenshots.



Capcom vient de publier ses premières captures d'écran officielles du Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 3: Nemesis. Ces captures d'écran présentent certains des personnages et des environnements et vous donneront une idée des graphismes du jeu.



Resident Evil 3 étoiles Jill Valentine alors qu'elle s'échappe de Raccoon City tout en étant poursuivie par l'implacable arme biologique Nemesis. Les joueurs peuvent également participer à des expériences Umbrella auparavant inconnues à la périphérie de Raccoon City dans le jeu multijoueur asymétrique en ligne inclus Resident Evil Resistance, auparavant connu sous le nom de travail Project Resistance.



De plus, il y a aussi la première vidéo de comparaison entre le remake et les versions originales a fait surface en ligne. Cette vidéo compare les modèles 3D des personnages principaux du jeu. Maintenant, évidemment, le Remake a l'air mieux, mais c'est vraiment cool de comparer ces deux versions. Au cas où vous ne le sauriez pas, Resident Evil 3 est sorti il ​​y a vingt ans, en 1999. En tant que tel, cette vidéo de comparaison présente l'évolution graphique de RE3.















































