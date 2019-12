NZXT lance le boîtier de jeu PC World of Warcraft H510 avec des looks plutôt éblouissants !











Déclarez votre allégeance dans World of Warcraft alors que vous vous battez pour l'avenir d'Azeroth avec deux boîtiers mi-tour NZXT H510 en édition spéciale. Chaque étui est spécialement conçu pour montrer votre fierté pour votre faction tout en conservant l'aspect et la fonctionnalité de signature de la série H de NZXT



La sortie des H510 World of Warcraft Alliance et Horde Mid-Tower Cases pour le cinquième entrant de la série CRFT en édition limitée de NZXT. Les étuis H510 Alliance et H510 Horde sont assortis aux couleurs de chaque faction avec leur logo respectif arborant fièrement le panneau avant de l'étui. Que vous soyez pour la Horde ou l'Alliance, c'est le cas parfait pour votre prochain raid mythique ou match d'arène JcJ.











Sections caractéristiques



- Comprend les couleurs et les dessins emblématiques de l'Alliance et de la Horde,

- Logo Alliance ou Horde rétroéclairé affiché sur le panneau avant,

- Tirage en édition limitée avec seulement 1000 unités de chaque cas produit,

- Design moderne et fonctionnalités conviviales pour le constructeur,

- Connecteur USB-C compatible USB 3.1 Gen 2 sur le panneau avant,

- Construction tout en acier de qualité supérieure avec l'esthétique élégante de la série H,

- Le panneau latéral en verre trempé met en valeur votre construction,

- Gestion des câbles simplifiée grâce à un système de gestion des câbles intuitif,

- L'installation de refroidissement par eau est simplifiée à l'aide d'un support amovible pour les refroidisseurs de processeur tout-en-un ou les configurations de boucle personnalisées.



Les précommandes dès maintenant sur le stock NZXT.com.



En Europe ils devraient être disponibles fin Janvier 2020.



Le prix est de : 199 euros.



