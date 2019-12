AMD propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 2020 Edition en version 19.12.3.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 19.12.3 est livrée avec un «accent sur les améliorations de stabilité», selon Terry Makedon, qui dirige la stratégie logicielle et l'expérience utilisateur de l'entreprise. La société a résolu près de deux douzaines de problèmes liés à la première version d'Adrenalin 2020 Edition (version 19.12.2).



Pour commencer avec le jeu et augmenter les horloges, les rapports incorrects pour le RX 5500 XT ont été corrigés. Un bogue avec l'installation ne détectant pas le matériel graphique AMD lorsqu'un certain adaptateur WiFi est activé dans le système a été corrigé. Un crash de l'application "Rocket League" lorsque le changement de tâche a été corrigé. Le raccourci Radeon Overlay apparaissant dans les applications 3D plein écran même après avoir désactivé Overlay, a été corrigé.



Un bug avec la diffusion en continu, où l'audio de scènes personnalisées continue à jouer après l'arrêt de l'enregistrement, est corrigé. Le volume de l'audio de l'écran de démarrage de l'installateur a été réduit. Les bogues avec les paramètres liés à la pavage dans le logiciel Radeon ont été corrigés. ReLive manquant ou non disponible pour l'installation sur certaines machines avec Hyper-V activé, a été corrigé. Les buges liés aux nouveaux profils de jeu nouvellement ajoutés ne sont pas activés.



La mise à jour automatique d'Adrenalin 2019 (19.12.1 et versions antérieures) vers Adrenalin 2020 échoue avec un code d'erreur, qui a été corrigé maintenant. L'expérience Radeon Chill avec les "souris de jeu" a été corrigée. Le bégaiement observé lors du passage du mode d'affichage sans bordure au mode plein écran dans certains jeux avec Overlay activé, a été corrigé.







Les artefacts (occultations) dans "MechWarrior 5 : Mercenaries" ont été corrigés. Radeon Anti-Lag ne fonctionnant pas pour les applications DirectX 9 lorsqu'activé globalement, a été corrigé. Anti-Lag ne s'engageant pas pour "CS: GO" a également été corrigé. Le streaming personnalisé ne présentant pas aux utilisateurs une boîte URL pour choisir leur point de terminaison, a été corrigé.



Les filtres DirectML ne parvenant pas à appliquer l'upscaling et le débruitage lors d'une tentative de faire les deux simultanément sur une image, a été corrigé. Certains affichages FreeSync émis ont été corrigés. L'éditeur de scène ne vous permettant pas de définir des raccourcis clavier personnalisés a été corrigé. Le réglage automatique pour Radeon RX 5700 XT entraînant un OC extrêmement élevé/instable a été corrigé.



Les problèmes de stabilité avec Radeon Enhanced Sync ont été résolus. RIS échouant à activer dans "Star Wars Jedi: The Fallen Order" a été corrigé. Enfin, le contenu protégé HDCP 2.2 ne pouvant pas être lu sur certains GPU de la série RX 500 a été corrigé. AMD a également identifié une longue liste de problèmes qu'il abordera dans les futures versions d'Adrenalin 2020. AMD a également ajouté cinq nouvelles extensions Vulkan API, détaillées ci-dessous.



Problèmes résolus



- Les horloges de jeu et de boost peuvent être incorrectement signalées pour les produits graphiques Radeon RX 5500 XT dans Radeon Software,

- L'installation du logiciel Radeon peut rencontrer une erreur et ne pas détecter le matériel graphique AMD lorsqu'un certain adaptateur WiFi est activé dans le système,

- Rocket League peut se bloquer ou rencontrer un blocage d'application après avoir effectué un changement de tâche,

- Un écran noir peut apparaître lorsque la superposition des métriques de performance est ouverte et change la résolution du jeu,

- Après avoir désactivé Radeon Software Overlay, les utilisateurs peuvent toujours voir les messages de toast pour le raccourci de superposition dans les jeux en plein écran,

- La lecture audio de scènes personnalisées peut continuer après l'arrêt de l'enregistrement ou de la diffusion,

- Le son de l'installateur a été réduit car il était trop fort sur certaines configurations du système,

- Certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de sélectionner des menus déroulants dans les paramètres graphiques pour le mode de pavage,

- Radeon ReLive peut sembler manquant ou non disponible à installer sur certaines configurations système avec Hyper-V activé,

- Les profils de jeu nouvellement ajoutés peuvent ne pas activer les options de paramètres graphiques globaux actuellement sélectionnés dans leur profil,

- La mise à jour automatique du Web vers Adrenalin 2020 Edition à partir d'Adrenalin 2019 Edition peut échouer avec un code d'erreur,

- Expérience Radeon Chill améliorée lors de l'utilisation d'une souris de jeu,

- Basculer entre sans bordure et plein écran dans certains jeux lorsque Performance Overlay est activé et Radeon FreeSync est activé peut provoquer un bégaiement,

- MechWarrior 5 : Les mercenaires peuvent subir une corruption noire près du bas de l'écran près du modèle du joueur,

- Radeon Anti-Lag peut ne pas activer les applications DirectX 9 lorsqu'elle est activée dans les options des paramètres graphiques globaux,

- Radeon Anti-Lag peut échouer à activer pour Counter-Strike : Global Offensive,

- L'option de flux personnalisé peut ne pas présenter aux utilisateurs une boîte URL pour choisir leur point de terminaison,

- Les filtres multimédias DirectML peuvent ne pas appliquer les paramètres Upscale et Denoise lorsque vous essayez de faire les deux en même temps sur une image,

- Certains écrans compatibles avec Radeon FreeSync peuvent rencontrer une activation par intermittence du LFC en milieu de jeu, ce qui peut entraîner de mauvaises performances ou un bug,

- Une zone grise peut empêcher les utilisateurs de définir des raccourcis clavier personnalisés dans l'éditeur de scène,

- Le réglage automatique des horloges graphiques sur la Radeon RX 5700 XT peut entraîner un OC extrêmement élevé ou un OC instable,

- Certains jeux peuvent connaître une instabilité et une perte d'écran ou une perte de contrôle lors de l'exécution d'un changement de tâche lorsque le profil de jeu est défini dans le logiciel Radeon qui active Radeon Enhanced Sync,

- Il se peut que Radeon Image Sharpening ne soit pas activé dans Star Wars Jedi: Fallen Order,

- La lecture du contenu compatible HDCP 2.2 peut ne pas réussir sur certains produits graphiques Radeon RX 500.



Ajout du support Vulkan



- VK_KHR_timeline_semaphore (prise en charge Win7): cette extension introduit un nouveau type de sémaphore qui utilise une charge utile entière pour identifier un point dans une chronologie. L'extension prend en charge l'interrogation du sémaphore, les opérations d'attente/signal de l'hôte et les opérations d'attente/signal du périphérique,

- VK_KHR_shader_float_controls: Cette extension prend en charge l'interrogation et le remplacement du comportement par défaut des modes d'arrondi, des dénormals, du zéro signé et de l'infini pour les calculs à virgule flottante,

- VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts: L'extension sépare les bits de profondeur et de pochoir permettant à leurs dispositions d'image d'être définies indépendamment,

- VK_EXT_tooling_info: Cette extension permet aux applications d'interroger les outils Vulkan actifs sur le système du développeur,

- VK_EXT_pipeline_creation_feedback: cette extension ajoute un mécanisme pour fournir des commentaires à une application sur la création de pipeline.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD