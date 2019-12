NVIDIA présente la plate-forme DRIVE AGX Orin.



NVIDIA a présenté aujourd'hui NVIDIA DRIVE AGX Orin, une plate-forme définie par logiciel très avancée pour les véhicules autonomes et les robots. La plate-forme est propulsée par un nouveau système sur puce (SoC) appelé Orin, qui se compose de 17 milliards de transistors et est le résultat de quatre années d'investissement en R&D.



Le SoC Orin intègre l'architecture GPU de prochaine génération de NVIDIA et les cœurs CPU Arm Hercules, ainsi que de nouveaux accélérateurs d'apprentissage en profondeur et de vision par ordinateur qui, au total, fournissent 200 billions d'opérations par seconde, soit près de 7 fois les performances de la génération précédente de NVIDIA Xavier SoC.



Orin est conçu pour gérer le grand nombre d'applications et de réseaux de neurones profonds qui fonctionnent simultanément dans des véhicules autonomes et des robots, tout en respectant des normes de sécurité systématiques telles que ISO 26262 ASIL-D.



Construit comme une plate-forme définie par logiciel, DRIVE AGX Orin est développé pour permettre des plates-formes architecturales compatibles qui évoluent d'un niveau 2 à un véhicule entièrement autonome de niveau 5, permettant aux OEM de développer des familles de produits logiciels à grande échelle et complexes. Orin et Xavier étant programmables via des API et des bibliothèques CUDA et TensorRT ouvertes, les développeurs peuvent tirer parti de leurs investissements sur plusieurs générations de produits.







"La création d'un véhicule autonome sûr est peut-être le plus grand défi informatique de la société", a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. "Le montant des investissements requis pour fournir des véhicules autonomes a augmenté de façon exponentielle, et la complexité de la tâche nécessite une plate-forme d'IA évolutive, programmable et définie par logiciel comme Orin."



"L'engagement à long terme de NVIDIA dans l'industrie du transport, ainsi que sa plate-forme et ses outils innovants de bout en bout, ont abouti à un vaste écosystème - pratiquement toutes les entreprises travaillant sur les AV utilisent NVIDIA dans leur pile de calcul", a déclaré Sam Abuelsamid, analyste de recherche principal chez Navigant Research. "Orin semble être un pas en avant significatif qui devrait aider à ouvrir le prochain grand chapitre de cette histoire technologique en constante amélioration."



La famille NVIDIA DRIVE AGX Orin comprendra une gamme de configurations basées sur une architecture unique, ciblant les délais de production 2022 des constructeurs automobiles.



TECHPOWERUP