AMD RENOIR : La plateforme détaillée !



Le prochain silicium "Renoir" d'AMD sera le plus important de l'entreprise, car il sera au cœur non seulement des ordinateurs de bureau, mais aussi des ordinateurs portables et ultraportables. Un brillant rapport de _rogame sur Reddit compile les nombreuses variantes iGPU de la puce ainsi que les ID d'appareil iGPU, et les place dans diverses variantes de plate-forme. Renoir ciblera quatre segments de marché clés caractérisés par le TDP : les ultraportables 15 W, les ordinateurs portables grand public 45 W, les ordinateurs de bureau grand public 65 W et les ordinateurs de bureau basse consommation 35 W.











Quant à l'iGPU lui-même, "Renoir" a été signalé pour la dernière fois comme étant un processeur combinant des cœurs de processeur "Zen 2" avec un iGPU doté de machines SIMD de l'architecture "Vega", mais avec des moteurs d'affichage et multimédia mis à jour de "Navi . " Selon _rogame, l'iGPU de Renoir aura jusqu'à 13 NGCU, ce qui correspond à 832 processeurs de flux. AMD marque en interne l'iGPU comme RV B ##, où RV fait référence à "Radeon Vega" et B ## fait référence à la variante iGPU.







Le nom commercial de l'iGPU sera différent. B12 est la variante la plus élevée, avec 12-13 CU, B10 a 10-11 CU, B8 a 8-9 CU, B6 a 6 CU et B4 a 3-4 CU. La configuration B12 sera exclusive aux pièces mobiles. Les pièces du bureau se terminent en B10. Renoir devrait dominer le cycle de lancement des processeurs d'AMD au cours du premier semestre 2020.



REDDIT (Rogame)