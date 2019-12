ADATA nous propose : Des nouveaux modules de barrettes mémoires.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits Flash NAND et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement du module de mémoire XPG Hunter DDR4. Destiné aux amateurs de PC et aux joueurs, le XPG Hunter offre tous les avantages de la DDR4 avec des performances et une efficacité remarquables.



Il prend en charge XMP 2.0 pour un overclocking facile et offre une grande stabilité, ce qui le rend idéal pour les chercheurs de performances - du jeu à l'analyse comparative compétitive. Il est disponible en variantes U-DIMM et SO-DIMM pour répondre aux besoins des utilisateurs d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables.











Les modules XPG Hunter sont fabriqués avec des puces de haute qualité sélectionnées par un processus de filtrage strict. Ils sont équipés des meilleurs circuits imprimés et passent des tests de fiabilité et de compatibilité rigides pour garantir la longévité et la durabilité robuste, qui sont essentiels pour l'overclocking, les jeux et les analyses comparatives extrêmes.



Les modules offrent des performances à haute vitesse allant jusqu'à 3200 MHz et sont livrés avec des capacités de 4 Go, 8 Go, 16 Go ou 32 Go pour répondre aux besoins des divers utilisateurs et budgets.



XPG Hunter est entièrement compatible XMP 2.0 pour faciliter l'overclocking lorsqu'il est installé sur des PC qui prennent également en charge XMP 2.0. La prise en charge de XMP 2.0 signifie que les utilisateurs ont plus de moyens d'accéder à l'overclocking de la mémoire, y compris directement depuis le système d'exploitation plutôt que via des paramètres BIOS plus complexes.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



