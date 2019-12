DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le GAMMAXX GT ARGB.



DeepCool a publié aujourd'hui le GAMMAXX GT ARGB, un rafraîchissement du refroidisseur CPU GAMMAXX GT RGB de 2017. Le nouveau GT ARGB, comme son nom l'indique, met en œuvre un éclairage RGB adressable moderne avec une connexion ARGB à 3 broches. Le ventilateur prend en PWM 4 broches pour tourner.



DeepCool a également profité de l'occasion pour modifier la conception de la plaque supérieure de l'aileron. Il est maintenant disponible en noir mat, avec un logo d'entreprise DeepCool illuminé. Le ventilateur de 120 mm inclus est également mis à jour (en plus de l'éclairage ARGB). Il tourne désormais à des vitesses allant jusqu'à 1650 tr/min (le ventilateur de l'original a tourné jusqu'à 1500 tr/min), bien que le débit d'air maximal soit réduit à 64,5 CFM (contre 70 CFM d'origine).











Le GAMMAXX GT ARGB est un refroidisseur de CPU de type tour classique doté d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium vers lequel la chaleur est acheminée par quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le CPU à la base. Un ventilateur de 120 mm inclus ventile la pile d'ailettes. Parmi les types de socket de CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA115x et LGA2066. Mesurant 129 mm x 77 mm x 157,5 mm (LxPxH), le refroidisseur pèse 676 g (ventilateur compris).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP