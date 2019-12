TECHPOWERUP nous propose le test d'une souris Gamers : La Glorious Model O.



Glorious PC Gaming Race (ou Glorious, pour faire court) est une société de périphériques basée aux États-Unis. Leur dernière version, le Model O-, est une version réduite du Model O d'origine. Tout comme celui-ci, le Model O- est livré avec le PMW3360 de PixArt (capable jusqu'à 12 000 CPI), les commutateurs Omron évalués à 20 millions de clics, Pieds de souris Glorious G-Skates, éclairage RVB et personnalisation complète du logiciel.



La nouveauté est le poids encore plus faible, qui ne fait que 58 g. Dans cette revue, j'examinerai également de près le nouvel emballage amélioré ainsi que le nouveau câble amélioré Ascended du modèle O- en noir mat. Quatre variantes du modèle O- sont disponibles : noir mat ou blanc (49.99 Dollars) et noir brillant ou blanc (59.99 Dollars).







Voici la fiche technique :







