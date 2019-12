CORSAIR accepte d'acquérir SCUF Gaming et d'ajouter des contrôleurs de jeu haut de gamme à son portefeuille.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants passionnés, est heureux d'annoncer qu'il a accepté d'acquérir le contrôleur pionnier SCUF Gaming "SCUF" et son vaste portefeuille de brevets. La transaction devrait être finalisée d'ici fin décembre 2019.



Depuis son lancement en 2011, SCUF a reconnu qu'une taille unique ne convient pas à tous et a établi une nouvelle norme pour les contrôleurs de performance à utiliser avec Xbox, PlayStation et PC. SCUF a radicalement changé la façon dont les contrôleurs sont utilisés en repensant la disposition d'un contrôleur pour augmenter l'utilisation des mains et améliorer les performances, en faisant correspondre les complexités en évolution des jeux compétitifs.



Par rapport aux contrôleurs de jeu génériques, les contrôleurs SCUF sont modulaires par leurs caractéristiques et leur conception, construits selon les spécifications pour raccourcir les mouvements de la main et obtenir un avantage de performance mesurable, ce qui permet aux joueurs d'adapter plus facilement le contrôleur à leurs préférences individuelles.



Les contrôleurs SCUF disposent d'une vaste gamme de composants configurables, y compris un système de contrôle de palette breveté, des palettes arrière amovibles, un commutateur de remappage à accès rapide, des baguettes personnalisables, une gâchette de cheveux, des arrêts de gâchette et des rallonges, un choix de D-pads et une plaque magnétique interchangeable.







"Nous sommes ravis d'élargir considérablement notre portefeuille de périphériques de pointe et d'entrer dans l'espace des contrôleurs de jeu pour aider les joueurs à jouer à leur meilleur", a déclaré Andy Paul, fondateur et PDG de CORSAIR. "SCUF est leader sur le marché des contrôleurs de performance et est un ingrédient clé du succès d'innombrables professionnels de l'e-sport. SCUF constituera un excellent ajout gagnant à la vaste gamme de produits primés CORSAIR et Elgato."



"Au cours des dix dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour créer les fonctionnalités qui ont fait de SCUF le contrôleur préféré de la majorité des meilleurs joueurs professionnels. Les contrôleurs sont la connexion la plus importante entre un individu et son jeu, devenant une extension de la pour maximiser leurs performances ", a déclaré Duncan Ironmonger, fondateur et PDG de SCUF Gaming.



"Nous sommes ravis de nous associer à CORSAIR, qui partagent l'ADN similaire à SCUF en ce qui concerne l'innovation et la conception sur le marché des jeux. CORSAIR a la dimension opérationnelle et le réseau pour nous aider à apporter notre innovation à encore plus de joueurs."



SCUF est une marque de jeux passionnée forte avec un portefeuille IP étendu et des partenariats profonds au sein de l'espace e-sport. SCUF a un réseau d'affiliation fidèle et est un partenaire sous licence d'Activision pour Call of Duty, ainsi que le partenaire officiel du contrôleur de nombreuses ligues de jeux dont la NBA 2K League et eMLS.



SCUF Gaming restera une marque distincte au sein de la famille CORSAIR et continuera à opérer à partir de son siège social à Atlanta, ainsi que des bureaux régionaux. Toutes les garanties, achats et assistance SCUF Gaming existants ne sont pas affectés et continueront d'être fournis par SCUF Gaming.



