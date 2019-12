COOLER MASTER nous propose un nouveau kit de watercooling AIO : Le MasterLiquid ML360P premium Silver Edition.



Cooler Master a mis à jour le refroidisseur de processeur liquide AIO MasterLiquid ML360P premium avec une nouvelle variante Silver Edition qui voit un jeu de couleurs gris argenté dominer le radiateur, les manchons de tubulure et le bloc de pompe. Plutôt que d'inclure trois ventilateurs de 120 mm, Cooler Master contient un ventilateur composé de 3x 120 mm.



L'éclairage LED ARGB domine les trois ventilateurs et les accents d'éclairage subtils sur le bloc de pompe. Vous pouvez utiliser une seule connexion ARGB à 3 broches pour contrôler l'éclairage de l'ensemble du refroidisseur, ou utiliser le contrôleur LED inclus qui vous permet de personnaliser la couleur et de basculer entre les préréglages d'éclairage.















Chacune des trois sous-unités de ventilateur de 120 mm tourne à des vitesses allant jusqu'à 1800 tr / min, poussant jusqu'à 45 CFM d'air, avec un niveau de bruit compris entre 8 et 30 dBA. La plaque froide est en cuivre et le radiateur en aluminium. Le MasterLiquid ML360P prend en charge presque tous les types de socket de processeur modernes, y compris AM4, LGA115x, LGA2066, TR4 et sTRX4. Pour les sockets Threadripper, vous devez utiliser le module de rétention AIO rond qu'AMD inclut dans la boîte de tous les processeurs Threadripper au détail.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP