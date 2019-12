SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation : La Essential Series ET700.



SilverStone a dévoilé sa série Essential ET700 (modèle: SST-ET700MG), une alimentation de 700 watts qui offre un rapport coût/performance élevé, rivalisant avec les goûts Antec HCG Gold, Cooler Master MWE Gold, etc. Le bloc d'alimentation offre 80 Plus l'efficacité Gold, un câblage entièrement modulaire, avec des câbles plats. Vous bénéficiez de fonctionnalités compatibles HEDT telles que deux connecteurs EPS à 8 broches (dont l'un se divise en 4 + 4 broches), en plus d'agrafes telles que quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches, huit alimentation SATA, trois Molex, un Berg, et bien sûr l'ATX 24 broches.















Sous le capot, l'ET700 dispose d'une conception de rail unique + 12V et des protections électriques les plus courantes, telles que la protection contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Un ventilateur de 135 mm est utilisé pour maintenir l'unité au frais, qui chuchote à 18 dBA (minimum) jusqu'à 60% de charge et ne monte qu'au-delà. Conçu par SilverStone avec un contrôle complet sur la sélection des composants, l'ET700 est fabriqué par CWT.



La disponibilité aux États-Unis de l'ET700 est prévue pour fin Janvier ou début Février 2020.



Une fois publié, elle coûtera environ 100 euros.



TECHPOWERUP