Processeur Intel basé sur de nouvelles fuites d'architecture.



Aujourd'hui, le processeur Intel basé sur une architecture non annoncée a été révélé dans la base de données de référence SiSoft. Doté de six cœurs et de douze threads fonctionnant à 3 GHz, il apparaît comme un processeur standard de 14 nm qui est déjà disponible, cependant, lorsque l'on fouille dans les détails, de nombreuses choses sont révélées.



Le processeur nouvellement soumis a une configuration de cache L2 différente des offres de processeur précédentes, avec cette puce comportant 1,25 Mo de cache L2 par cœur, il ne ressemble à rien d'autre qu'Intel propose actuellement. Les puces mobiles Ice Lake disposent de 512 Ko, tandis que la plus grande quantité de cache L2 est actuellement présente sur i9-10980XE, qui comprend 1 Mo de L2.







On ne sait pas où ce processeur s'intègre dans l'ensemble de la gamme 14/10 nm, car nous ne savons pas s'il s'agit d'une itération de 10 nm Tiger Lake ou du rumeur 14 nm Rocket Lake CPU. Tout ce que nous savons, c'est que ce processeur présente une nouvelle architecture par rapport aux itérations Skylake actuellement utilisées, à en juger par le bump du cache L2, qui se produit généralement sur les nouvelles architectures. La plate-forme utilisée pour l'analyse comparative de ce processeur était la carte mère double socket SuperMicro X12DAi-N SMC X12, qui comprenait deux de ces nouveaux processeurs pour un total de 12 cœurs et 24 threads.



TOM'S HARDWARE