L'AMD Radeon RX 5500 XT peut être overclockée jusqu'à 2,1 GHz en direct !

Mon ami Igor chez Igor'sLab a publié quelque chose d'incroyable. Tout comme les profils d'alimentation personnalisés qu'un utilisateur a publiés il y a quelques semaines, la communauté d'Igor a créé un outil qui permet à l'utilisateur d'overclocker ses cartes AMD Radeon RX 5500 XT et RX 5700 XT jusqu'à 2,1 GHz en direct! Igor me dit qu'ils ont testé l'outil jusqu'à 2,2 GHz et que presque toutes les cartes devraient pouvoir atteindre 2 GHz + en utilisant MPT.



Dans un autre épisode de vins fins AMD, nous avons développé une communauté MorePowerTool qui permet aux propriétaires de Radeon RX 5500 XT d'obtenir encore plus de performances de leurs GPU. Alors que le RX 5500XT (vous pouvez lire notre critique ici) peut généralement être overclocké à 1875 MHz, voire 1900, vous aurez du mal à dépasser cette limite en utilisant les outils conventionnels. Cependant, avec MPT, vous pouvez facilement dépasser 2 GHz et atteindre 2,1 GHz sur la plupart des cartes - avec des matrices de haute qualité atteignant même 2,2 GHz. La meilleure partie? Tout cela est possible à l'antenne grâce à l'utilisation du procédé 7 nm.



Sans plus tarder, voici une capture d'écran du RX 5500XT fonctionnant à 2,1 GHz :







Avec AMD Wattman, vous pouvez atteindre 1980 MHz sur la plupart des cartes, mais MPT va encore plus loin. 100 MHz supplémentaires sont disponibles pour presque tous les utilisateurs, ce qui porte la vitesse d'horloge à 2,1 GHz. Le même outil peut également être utilisé pour overclocker les GPU RX 5700 XT. MPT fonctionne en écrivant SoftPowerPlayTables et en augmentant la puissance disponible pour le GPU (cela signifie que vous dépasserez presque certainement vos limites TDP comme indiqué par l'AIB afin que vous fassiez mieux d'avoir un GPU costaud).







Passer de 1850 MHz à 2080 MHz est une augmentation de près de 12% que vous obtenez à peu près gratuitement (enfin, à part l'électricité supplémentaire consommée, je suppose) et qui devrait aider à améliorer encore plus la valeur alléchante d'AMD. Le processus 7 nm brille vraiment ici et nous commençons à voir les avantages d'avoir un meilleur processus physique.



L'AMD Radeon RX 5500 XT est la dernière offre d'AMD dans le segment 7 nm. Reprenant la bataille avec la GeForce GTX 1650 SUPER de NVIDIA, la RX 5500 XT rivalisera non seulement avec l'offre améliorée de Turing, mais aussi la Radeon RX 590 qui est actuellement vendue à prix réduits et a un très bon rapport qualité-prix. Pourtant, l'AMD Radeon RX 5500 XT contient beaucoup de crunch pour une petite bête que c'est.



L'AMD Radeon RX 5500 XT dispose de 1408 processeurs de flux, ce qui signifie qu'il y a 22 UC ou unités de calcul sur la carte. Il contient également 88 TMU et 32 ​​ROP avec des vitesses d'horloge de 1670 MHz de base, 1717 MHz de jeu et 1845 MHz de boost. La carte parvient à fournir jusqu'à 5,19 TFLOP de performances de calcul à 110 W. La carte est disponible en 8 Go et 4 Go de mémoire GDDR6. La mémoire présente sur la carte fonctionne sur une interface de bus 128 bits, offrant une bande passante de 224 Go/s.



Pour télécharger le logiciel : Cliquez ICI.



! ATTENTION ! L'utilisation de ce logiciel est à vos risques et périls, nous ne pourrons être tenus pour responsable en cas de dégradation matériel.



