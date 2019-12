BitFenix présente le support GPU ARGB Alchemy 3.0.



BitFenix a annoncé aujourd'hui un accessoire pour la sécurité de vos cartes graphiques, tout en ajoutant un peu de bling à votre build. Le support de processeur graphique Alchemy 3.0 ARGB n'est guère plus qu'un support pour votre carte graphique qui s'installe dans votre boîtier de PC et fournit un support physique pour éviter l'affaissement et d'autres problèmes qui peuvent survenir lors du déploiement d'une carte graphique avec une solution de refroidissement personnalisée haute performance et lourde (il prend littéralement en charge les cartes graphiques avec des poids allant jusqu'à 7,5 kg et 80-120 cm de long).











Le support de processeur graphique Alchemy 3.0 ARGB dispose d'un éclairage ARGB que les utilisateurs peuvent contrôler et personnaliser à leur guise, et les 18 trous de montage disponibles assurent une compatibilité maximale quelle que soit votre carte graphique. Il est également livré avec trois supports d'extension différents, dimensionnant jusqu'à 45 mm, 80 mm et 120 mm. Le support GPU occupera trois emplacements PCI gratuits sur votre build, cependant, gardez cela à l'esprit si vous prévoyez de l'utiliser.



Voici la fiche technique :











Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



