Objectifs de conception de Ray Tracing et d'ombrage à débit variable pour AMD RDNA2.



Le tracé de rayons accéléré par le matériel et l'ombrage à débit variable seront les points focaux de la conception de l'architecture graphique RDNA2 de nouvelle génération d'AMD. La révélation par Microsoft de sa console Xbox Series X a attribué les deux fonctionnalités à l'architecture «prochaine génération RDNA» d'AMD (qui se trouve logiquement être RDNA2).



La Xbox Series X utilise un SoC semi-personnalisé qui comprend des cœurs de processeur basés sur la microarchitecture "Zen 2" et un GPU basé sur RDNA2. Il est fort probable que le SoC pourrait être fabriqué sur le nœud EUMC 7 nm de TSMC, car l'architecture graphique RDNA2 est optimisée pour cela. Cela signifierait un rétrécissement optique de "Zen 2" à 7 nm EUV. Outre le SoC qui alimente la Xbox Series X, AMD devrait tirer parti de l'EUV 7 nm pour ses GPU discrets RDNA2 et ses puces CPU basées sur sa microarchitecture "Zen 3" en 2020.







L'ombrage à débit variable (VRS) est une fonctionnalité de niveau API qui permet aux GPU de conserver les ressources en ombrant certaines zones d'une scène à un taux inférieur à l'autre, sans différence perceptible pour le spectateur. Microsoft a développé deux niveaux de VRS pour son API DirectX 12, le niveau 1 est actuellement pris en charge par les architectures NVIDIA "Turing" et Intel Gen11, tandis que le niveau 2 est pris en charge par "Turing".



L'architecture RDNA actuelle ne prend pas en charge les deux niveaux. Le lancer de rayons accéléré par matériel est la pierre angulaire des cartes graphiques de la série RTX 20 «Turing» de NVIDIA, et AMD le rattrape. Microsoft l'a déjà normalisé côté logiciel avec l'API DXR (DirectX Raytracing). Une combinaison de VRS et de résolution de rendu dynamique sera cruciale pour que les consoles de nouvelle génération atteignent la jouabilité en 4K et se vantent même d'être capables de 8K.



TECHPOWERUP