ADATA XPG annonce une compatibilité testée avec Ryzen 9 3950X et Threadripper de 3e génération.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles est heureux d'annoncer que les modules de mémoire ADATA et XPG DDR4 sont compatibles avec les dernières plateformes AMD Ryzen et Ryzen Threadripper HEDT (bureau haut de gamme) de 3e génération. . Que ce soit pour les créateurs qui exigent des modules haute capacité ou les joueurs et les overclockeurs à la recherche de modules hautes performances, ADATA et XPG proposent des produits de mémoire qui répondent à leurs besoins spécifiques.







ADATA et XPG se sont toujours efforcés d'assurer une compatibilité élevée de leurs modules de mémoire grâce à l'utilisation de puces IC et de circuits imprimés de haute qualité et rigoureusement testés. Avec le lancement récent des processeurs de bureau AMD les plus puissants - processeur Ryzen 9 3950X avec plate-forme X570 et processeur AMD HEDT Ryzen Threadripper 3960X/3970X avec plate-forme TRX40, l'engagement d'ADATA et de XPG en matière de haute compatibilité reste une considération clé, en plus de performances robustes et suffisantes capacité.



Au cours de l'été, ADATA a lancé un module de mémoire haute capacité DDR4-2666 de 32 Go conçu pour offrir aux créateurs une extension de capacité et d'excellentes performances avec les plates-formes AMD HEDT. D'un autre côté, XPG propose une variété de modules de mémoire haute vitesse pour répondre aux exigences de performances de vitesse extrêmes des joueurs et des overclockeurs utilisant les plates-formes AMD HEDT. De plus, les modules de mémoire ADATA et XPG sont accompagnés d'une garantie à vie pour votre tranquillité d'esprit.



