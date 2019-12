LG annonce une nouvelle gamme d'ordinateurs portables Gram optimisée par les processeurs Intel Ice Lake.



La nouvelle série d'ordinateurs portables gram de LG Electronics - le LG gram 17 (modèle 17Z90N), LG gram 15 (modèle 15Z90N), LG gram 14 (modèle 14Z90N) et 14 pouces LG gram 2-en-1 (modèle 14T90N) - est conçu pour établir une nouvelle norme pour l'informatique portable et répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. La gamme 2020 d'ordinateurs portables LG gram s'en tient à la formule gagnante de l'entreprise - légère, compacte, longue durée de vie de la batterie - tout en ajoutant encore plus de performances.



Au cœur de la nouvelle série se trouve le processeur Intel Core de 10e génération avec carte graphique Iris Plus et jusqu'à 24 Go de mémoire DDR4 double canal. Avec le double de la puissance de traitement graphique des modèles de l'année dernière, les créateurs de contenu adoreront avoir la vitesse et la puissance pour éditer des vidéos 4K sur le pouce et les utilisateurs s'émerveilleront de la fluidité des jeux avec Iris Plus intégré.







Avec une batterie plus grande de 80 Wh à la fois dans le 17Z90N et le 15Z90N, les utilisateurs peuvent toujours profiter d'heures et d'heures d'utilisation loin d'une prise sans sacrifier la portabilité. Les nouveaux grammes LG sont également livrés avec le Wi-Fi 6 garantissant une connectivité sans fil améliorée, une meilleure efficacité et une consommation de batterie réduite. Les nouveaux grammes LG sont dotés du Mega Cooling System pour garder les appareils frais et silencieux dans tous les scénarios d'utilisation.



Lauréat du CES 2020 Innovation Award, le produit phare LG gram 17 est la solution ultime pour tous ceux qui recherchent une productivité maximale dans un format portable. Le large écran IPS WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) de 17 pouces offre des images très détaillées avec des couleurs incroyablement précises. L'écran 16:10 de l'appareil offre plus d'espace pour travailler lors de l'édition de vidéos, de photos et de documents.







Repensée pour 2020, la nouvelle gamme offre plus de fonctionnalités et un design minimaliste pour un look haut de gamme sans couture. Les nouveaux LG gram 15 et LG gram 14 perpétuent l'héritage de la marque en offrant de longs temps d'utilisation pour moins de charge et plus de confort. Les ordinateurs portables sveltes de LG sont des références de l'industrie dans sa capacité à adapter un écran de 15 pouces dans un corps de 14 pouces et un écran de 14 pouces dans un châssis conçu pour un ordinateur de 13,3 pouces.



L'ordinateur portable convertible ultra-portable de LG, le LG gram 2-en-1 (modèle 14T90N), revient cette année avec une plus grande fonctionnalité et l'ajout de Thunderbolt 3. Donnant aux utilisateurs la puissance d'être plus productifs où qu'ils soient, cet appareil polyvalent conserve son ADN de base, offrant plus de 20 heures de travail dans un emballage qui fait pencher la balance à seulement 1 145 grammes.



"La série LG gram continue de mener l'industrie à livrer au-delà des attentes en matière de portabilité sans sacrifier", a déclaré Jang Ik-hwan, chef de la division commerciale informatique de LG. "Historiquement, les clients devaient choisir une fonctionnalité parmi les performances, la portabilité et la durée de vie de la batterie. LG gram est la preuve que cet adage n'est plus vrai."



Voici les fiches techniques de la gamme :











Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP